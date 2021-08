Star+ (o Star Plus) es un espacio para el contenido más adulto de empresas pertenecientes a Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television. Se trata de una sección dentro de la página de Disney Plus y no de una plataforma de streaming propia. Entonces, Star Plus es una marca más del servicio, como Disney, Pixar, Marvel, Star War y National Geographic.

Dispositivos y plataformas compatibles con Star Plus

TV:

Amazon Fire TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

LG

Samsung

Computadoras:

Chrome OS

MacOS

Windows PC

Celulares y tabletas:

Tabletas Amazon Fire

Celulares y tabletas Android

iPhone y iPad

Consolas:

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X

Xbox Series S

¿Cómo vincular la cuenta de Star+ a mi Smart TV?

Star+ es compatible con los Smart TV Samsung de los modelos 2016 y 2020 y que pertenecen a la categoría de UHD, Crystal UHD, The Frame, QLED 4K y QLED 8K. Las personas que tengan cualquiera de estos equipos podrán descargar la aplicación a través del Samsung App Store. Asimismo, puede ser usado en los Smart TV LG con plataforma web0S 3.0 del 2016 en adelante.

Para descargar Star+, deberás dirigirte al buscador de aplicaciones de tu Smart TV. En caso tengas un televisor Samsung, ubica el Samsung App Store o, si tienes un equipo de LG, busca el app en el LG Content Store. También lo puedes descargar desde Google Play Store para cualquier televisor que cuente con Android TV.

¿En qué países está disponible Star+?

Argentina

México

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Bolivia

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

República Dominicana

Venezuela

Paraguay

Uruguay

Perú

¿Cuántos perfiles y pantallas a la vez permite Star+?

De acuerdo con la información difundida por su página web, Star+ está disponible para usarse hasta en cuatro pantallas a la vez sin ningún costo adicional; sin embargo, no especifica cuántos perfiles permite su servicio.

¿Puedo descargar películas y series de Star+?

Las descargas son compatibles en dispositivos móviles: teléfonos y tabletas Apple y Android, y aplicaciones en tabletas Amazon Fire. Para ello, hay que seguir los siguientes pasos: