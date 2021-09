Netflix: Red notice estrena primer adelanto con Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson

Si bien no se han recibido muchas actualizaciones a lo largo de los meses, Deadline había adelantado que Red notice es uno de los proyectos más ambiciosos hasta ahora en Netflix, pues su presupuesto asciende a los 130 millones de dólares.

Ello, sumado al gran hermetismo que se mantiene en su proceso de realización, ha incrementado la expectativa en torno a su llegada a la videoteca de contenido del streamer. Ahora, la revista Empire ha compartido un exclusivo adelanto del drama de espionaje, en el que aparecen sus grandes estrellas -Ryan Reynolds, Dwayne Johnson y Gal Gadot- listos para la acción, o al menos eso se puede anticipar por la expresión en sus rostros.

Red notice llegará a Netflix el 12 de noviembre. Foto: Empire

El director del film, Rawson Marshall Thurber, es muy consciente del poder que posee su trío de protagonistas. “Hablando de carisma. Me siento muy, muy afortunado. Es un poco como una trampa para el director, tener a los tres juntos en el mismo marco. La química no es una función de la escritura o incluso de la dirección, es una función del casting. O la tienes o no la tienes. Y estos chicos tienen algo especial”, declaró al citado portal.

Asimismo, dio unos pequeños detalles respecto al desarrollo de los personajes principales. “(Dwayne interpreta a un) perfilador del FBI especializado en crímenes de arte. Está a la caza de Ryan Reynolds, que interpreta al ladrón de arte más buscado del mundo. Gal Gadot interpreta a esta misteriosa figura del mundo del arte. Como se suele decir... se producen grandes desencuentros”, explicó Thurber.

¿Cuándo se estrena Red notice en Netflix?

Red notice tiene un estreno programado en Netflix para el 12 de noviembre de este año.