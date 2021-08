Zendaya se pronuncia sobre protagonizar Kill Bill vol. 3 de Quentin Tarantino

“Cuando crezcas, si sigues sintiéndote mal por ello, te estaré esperando”, son las palabras de despedida que Beatrix Kiddo tiene para una joven Nikki después de haber matado por venganza a su madre, Vernita Green, en Kill Bill vol. 1.

Zendaya es una actriz en ascenso dentro del glamoroso y competitivo ambiente hollywoodense. Sus destacadas participaciones en diversos largometrajes han permitido que su nombre surja en las conversaciones sobre una posible secuela de Kill Bill. En concretó, fue Vivica A. Fox (Green en la ficción) quien confesó que elegiría a la ex chica Disney para el papel de la hija vengativa de Vernita.

Ahora, la estrella de Spider-Man finalmente se ha pronunciado en torno a su participación, de concretarse el mencionado proyecto. “¡Ya lo he visto! Me sentí muy honrada de que lo dijera. Obviamente es increíble y me siento muy halagada de que haya pensado en mí. Pero, ya sabes, es solo una idea. Internet toma las cosas y las lleva a cabo”, precisó a Empire Magazine.

Zendaya es principalmente reconocida por interpretar a M.J. Watson en la trilogía de Spider-Man de Tom Holland. Foto: composición/Marvel Studios

¿Qué dijo Vivica A. Fox?

En declaraciones para NME, en 2020, Vivica A. Fox admitió que le gustaría ver a la intérprete de “Replay” como la versión adulta de Nikki para cobrar venganza por la muerte de su papel en la cinta.

“Estaba haciendo una entrevista y me preguntaron: ‘¿Qué actriz joven te gustaría que interpretara a tu hija?’, y yo dije: ‘¡No, Ambrosia (Kelley)!’. Pero se referían a una actriz establecida. Así que dije: ‘¡Zendaya!’. ¿Qué tan atractivo sería eso? Y eso probablemente daría luz verde a este proyecto . Ella y Uma son muy altas, y sería un puntazo, y me encanta”, reveló.

Como se recuerda, la primera parte de Kill Bill llegó a la pantalla grande en 2003; no obstante, Quentin Tarantino, director del film, ha estado jugando con una tercera entrega de su épica historia de artes marciales prácticamente desde entonces.

“La protagonista será la hija de Vernita Green, Nikki. Ya tengo toda la mitología: Sofie Fatale (Julie Dreyfus) se quedará con todo el dinero de Bill. Ella criará a Nikki, que se enfrentará a Bride. Nikki se merece su venganza tanto como Bride se merecía la suya”, dijo Tarantino a EW en 2004.