Star+ será la plataforma de ‘Los Simpson’

Mañana se lanza Star+, el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company Latin America, dirigido al público adulto con una oferta de entretenimiento general y deportes en vivo de la mano de ESPN.

Natalia Scalia, senior vice president and head of direct-to-consumer, The Walt Disney Company Latin America, respondió algunas interrogantes de la prensa de la región, donde La República participó.

¿Cómo define la propuesta de Star+?

Yo pensé que después del lanzamiento de Disney +, el año pasado, iba a ser más tranquilo esto, pero la verdad que es muy dinámico. Star+ para nosotros es el producto que viene a completar el portafolio de streaming en la región. Nosotros con Disney Plus ocupamos un espacio único e indiscutible en la audiencia familiar infantil. Hemos ganado un mercado bien importante, ha superado nuestras expectativas respecto a la recepción del producto de la región y Star+ viene a hacer el complemento perfecto de la propuesta que nosotros ya consolidamos a través de Disney+. Es toda una combinación. El deporte en vivo de la mano de ESPN y el contenido del entretenimiento en general, películas, series, comedias animadas, producciones locales en un solo producto es algo único que hoy no existe en el mercado de streaming. Creemos que tiene una oportunidad de ocupar un lugar muy relevante en los hogares de la región y en combinación con Disney+ va a ser una propuesta, a nuestro entender, imbatible.

En este mercado bastante saturado de plataformas digitales, ¿qué es lo qué están haciendo de diferente que no hicieron con Disney+ para conquistar el mercado?

Varias cosas, a nivel de la propuesta de contenido y otras a nivel de experiencia. Arranco con lo segundo que es la experiencia. Star+, por el tipo de contenido que trae, sobre todo por la parte de deporte, va a proponer una experiencia evolucionada que permitirá otro tipo de acercamiento. Son ventajas que nos ofrece el mundo digital y que estamos capitalizando con el producto y que no existe en Disney+ porque básicamente no existe la dinámica del vivo y el deporte va a traer un nivel de frescura de la pantalla donde van a ver varias interacciones de contenido. A nivel de experiencia, hay mucha novedad con lo que estamos haciendo en Star+. Es una marca nueva, tiene mucho contenido icónico de FOX y no es lo mismo posicionar a una marca nueva que ir con un producto como Disney+. La diferenciación y lo que traemos tiene que ser muy claro para el consumidor. Por ejemplo, ‘Los Simpson’ para nosotros son como una propuesta icónica de Star+. ‘Los Simpson’ tienen un nivel de acercamiento a las audiencia de América Latina tan fuerte que tener por primera vez todas las temporadas completas es ideal. Star+ va a ser la plataforma de ‘Los Simpson’ y la gente la va a identificar así. Estarán todas las temporadas. Nunca ha existido una plataforma de streaming que haya permitido consumir las 32 temporadas, porque incluye el estreno de la última. Los desafíos son distintos y requieren de distintos esfuerzos.

¿Cuáles son las novedades en cuanto a producciones latinoamericanas?

El talento local, la comunidad artística, las casas productoras para nosotros ocupan un espacio muy importante. Estamos trayendo historias con las que la gente se va a sentir identificada. Por dar algunos ejemplos, estarán ‘Impuros’ (Brasil), ‘Terapia alternativa’ (Argentina) y ‘No fue mi culpa’ (México).