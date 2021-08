Spider-Man con Tobey Maguire: cinco frases memorables de la trilogía de Sam Raimi

Desde su sorprendente debut, Spider-Man se ha posicionado rápidamente en uno de los personajes más célebres de todos los tiempos. El héroe ha logrado todo tipo de hazañas increíbles a lo largo de los años, a pesar de no ser el más poderoso de la historia.

No obstante, sus poderes no son lo único que lo han convertido en un éxito, su personalidad, apoyada en un gran corazón, ha sido uno de los aspectos más rescatables con el paso de las décadas.

Con un sentido del humor único y una mentalidad increíblemente cercana, ‘Spidey’ ha dicho y hecho algunas de las cosas más icónicas e inspiradoras. Repasando algunas de sus mejores momentos a lo largo de la trilogía de Sam Raimi, aquí está nuestra lista de las cinco citas memorables de las películas de Tobey Maguire como el Hombre araña.

Una gran responsabilidad

Es un hecho, la cita más icónica de las cintas y los cómics es “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. No sólo fue una de las primeras lecciones que Peter aprendió en su viaje para convertirse en héroe, sino que sigue definiéndolo y motivándolo hasta el día de hoy.

Básicamente, es la enseñanza por la que vive el protagonista, ya que espera devolver la paz y el orden al mundo. De hecho, Parker recuerda las sabias palabras del tío Ben en los momentos finales de la primera entrega: “Sea lo que sea que me depare la vida, nunca olvidaré estas palabras…”

Renunciar a aquello que más queremos

Durante su batalla final con el Doctor Octopus, en la segunda parte de la trilogía de Sam Raimi, ‘El lanzatelarañas’ trata de convencer a Octavio de destruir su peligroso proyecto con una frase que los espectadores pudieron sentir profundamente en el corazón, y que primero había sido usado por tía May: “A veces debemos ser firmes para hacer lo correcto. Renunciar a aquello que más queremos, hasta nuestros sueños”.

Como científico, ‘Doc Ock’, todo lo que quiere es ser recordado por sus logros. Si muere ahora, se da cuenta de que será conmemorado como un monstruo. Así que se sacrifica para salvar a la ciudad de su propio plan diabólico.

Hay un héroe en todos nosotros

Rosemary Harris, en su conmovedor monólogo como tía May, dice: “No hay muchos como él en las calles, volando de un lado para otro salvando ancianas como yo. Y Dios sabe que los niños como Henry necesitan un héroe. Gente valiente que se sacrifique. Poniendo el ejemplo a todos. (…) Me parece que hay un héroe en todos nosotros”.

Aquellas palabras, sin duda, le han arrebatado unas lágrimas a los admiradores, y muchos dicen que fue la forma de la amable anciana de decirle indirectamente a su sobrino que retome su camino como el valeroso héroe que el mundo necesita.

Una buena persona hace la diferencia

Pese a que Spider-Man 3 no es necesariamente una de las más recordadas por la fanaticada, no se puede discutir que tiene uno de los cameos de Stan Lee más entrañables de todos los tiempos. Parker mira con desesperación un titular de prensa en Times Square que anuncia el último acto heroico del ‘Trepamuros’. Está eternamente insatisfecho con su doble vida y no está seguro de cómo sentirse al respecto.

Entonces llega Lee, el hombre que creó el personaje, y le dice: “Sabes, una buena persona hace la diferencia. Sí, ahora lo sé”.

Tu buen vecino, el Hombre Araña

Es cierto que la oración suele ir acompañada de algo más antes o después, pero sigue siendo un dicho muy icónico que surgió de los cómics. Con ello, también se refuerza la idea de que Spider-Man a menudo se encuentra en el mundo real y que sólo trata de ayudar a la gente en sus actividades cotidianas. No importa los retos a los que se enfrente, Parker siempre será “tu buen vecino, el Hombre Araña”.