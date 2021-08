Spider-Man 3: los actores que reemplazarían a William Dafoe como Duende Verde

Spider-Man: no way home, la película dirigida por Jon Watts, será el pináculo de la trilogía cinematográfica con Tom Holland. No es para menos, teniendo en cuenta que la historia explorará las consecuencias del multiverso desatado en la serie Loki.

Doctor Octopus, Electro y Duende Verde son algunos de los villanos que pondrán en aprietos al superhéroe en la tercera entrega. Alfred Molina y Jamie Foxx confirmaron su retorno, pero hay cierto escepticismo por parte de varios fans respecto a William Dafoe.

En el primer tráiler vimos la característica bomba del Duende Verde en escena junto a su risa, pero no un vistazo al personaje. Por esto, se especula que Dafoe no saldría y sí los actores Dane DeHaan y James Franco, quienes tomaron el relevo del villano en la ficción.

Franco interpretó a Harry Osborn como el nuevo Duende Verde en Spider-Man 3. Pese a que está atravesando problemas legales, el actor aún podría dar la sorpresa en la esperada película.

DeHaan también dio vida a Harry Osborn en The Amazing Spider-Man 2. Si bien no tuvo una buena recepción por parte de la crítica o fans, su posible retorno significaría una reivindicación al igual que pasó con Jamie Foxx.

La risa macabra del primer villano de Spiderman que vimos en la pantalla grande se robo el show en trailer de la próxima película de Marvel. Foto: Sony

Anteriormente, William Dafoe conversó con The Wrap sobre su participación, sin querer elevar las expectativas de los fans. “Tengo muchas cosas en marcha ahora. Y, ya sabes, siempre siento que cuando una película se estrena, es cuando es el momento de hablar de ella”, precisó sin negar ni afirmar nada.