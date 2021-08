Scarlett Johansson y Chris Evans juntos en Ghosted, su nueva película de acción

Chris Evans y Scarlett Johansson son conocidos en Hollywood por su gran amistad y esto quedó demostrado con sus ingresos al UCM de Marvel. Con sus salidas de la franquicia, seguidores se preguntaban cuándo los iban a ver juntos en el cine otra vez.

Esto será antes de lo que muchos esperaban, ya que se anunció que los actores protagonizarán la película de acción Ghosted, historia escrita por los guionistas de Deadpool.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el director de Rocketman, Dexter Fletcher, está a cargo de la producción junto con el dúo, que está detrás también de Zombieland, Rhett Reese y Paul Wernick, encargados del libreto. Por el momento, los detalles de la trama son escasos, pero se ha descrito como una aventura romántica inspirada en Romancing the stone de 1984 .

Ha trascendido que Ghosted es el último proyecto de Apple Studios, que también tiene en producción Killers of the flower moon, cinta dirigida por Martin Scorsese y con un reparto encabezado por Leonardo DiCaprio (que también hará de productor), Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser, Lily Gladstone, entre otros.

Para Scarlett Johansson este es el segundo proyecto en el que ha confirmado su presencia desde que presentó su demanda contra Disney por supuestos incumplimientos de contrato con el lanzamiento de Black Widow en Disney+ . El primero fue una película con Wes Anderson, que ahora se está rodando en España.

Si bien Evans y Johansson han trabajado juntos en películas de Marvel Studios como Capitán América: Soldado del invierno, Capitán América: civil war, The Avengers, Avengers: age of Ultron, Avengers: infinity war y Avengers: Endgame, esas no son las únicas colaboraciones que han tenido. Ambos han trabajados tambien en The nanny diaries y The perfect score.