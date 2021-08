La espera terminó. Este martes 31 de agosto Star+ llega a Latinoamérica y los fanáticos ya podrán disfrutar de su contenido. Esta nueva sección de la plataforma de streaming Disney Plus traerá producciones a su biblioteca de, por ejemplo, el servicio de contenido estadounidense Hulu.

En la siguiente nota, conoce lo que necesitas saber sobre Star Plus, como fecha de lanzamiento, precio a pagar por la suscripción y la lista de contenido de algunas series y películas que se podrán ver desde la plataforma.

¿Qué es Star+?

Star+ es una plataforma para el contenido más maduro de empresas propiedad de Disney como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

Además, se trata de una sección dentro de la página de Disney Plus y no de una plataforma de streaming propia. Entonces, Star Plus es una marca más del servicio como Disney, Pixar, Marvel, Star War y National Geographic.

Fecha de llegada de Star+

En Perú y Latinoamérica, la fecha de llegada de Star+ es este martes 31 de agosto.

Precio de Star+ para Perú y Latinoamérica

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

Dispositivos con Star+

Android

iOS

Televisores

Consolas

Celulares

Catálogo de Star+

Algunas de las series que se podrán ver en Star+:

This is us

The walking dead

Grey’s anatomy

Los Simpson

Family guy

Películas que se podrán ver en Star +: