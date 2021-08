Él es así en Netflix: popular comedia se ganó a usuarios, pero no a la crítica

La comedia romántica para adolescentes, Él es así, llegó a Netflix como la nueva versión -con un cambio de protagonista- de la popular película de 1999 She’s all that.

Con una trama enfocada en el uso de las redes sociales, la incorporación de la personalidad de TikTok Addison Rae ha logrado que la historia se posicione como una de las más vistas en el streaming en Perú.

Tráiler de Él es así

¿De qué trata Él es así?

Padgett Sawyer (Addison Rae) es una popular influencer que no puede vivir alejada de las redes sociales, espacios donde tiene miles de seguidores.

Todo cambia cuando, al intentar sorprender a su pareja, Jordan (Peyton Meyer), lo encuentra en su camerino con otra chica. Para su mala suerte, su amiga Alden (Madisson Pettis) estaba transmitiendo en directo el hecho y provoca que Padgett se convierta en objeto de burla en las redes.

En medio del caos, Padgett se da cuenta que no tiene quien la acompañe al baile de graduación y por eso se traza un desafío: transformar a uno de sus compañeros en el rey de la fiesta.

Su elección será Cameron Kweller (Tanner Buchanan), un joven al que siempre lo han dejado de lado en la escuela, ama los caballos, la fotografía y está alejado de las redes sociales.

Él es así: popular en Netflix, pero no convence a la crítica

Solo en IMDb, He’s all that ha logrado una calificación de 4.5/10 tras una votación de cerca de 7.000 usuarios. “En toda la película lo que pude ver fueron patrocinadores. Pensé que sería mucho más divertida y no me impresionó en absoluto”, se lee en uno de los comentarios en el portal especializado.

Por otro lado, en Rotten Tomatoes Él es así logró solo un 33% de aceptación por parte de la crítica y 29% de aprobación en opinión de los cibernautas. “Para su público objetivo está bien. De hecho, me divertí un poco, pero nada más”, comentó una usuaria.