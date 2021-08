Disney Plus estrenará La vida de Dug, el tierno spin-off de Up, el clásico animado de Pixar

Algún tiempo después de haber sido anunciada en el Día del Inversor de Disney, La vida de Dug —Dug days en inglés— finalmente se hará realidad el próximo 1 de setiembre. La nueva serie spin-off es un derivado de Up: una aventura de altura, que nos presentó al entrañable señor Carl Fredricksen junto a Russell en su travesía hacia Cataratas del Paraíso.

En este caso, el título seguirá al adorable y fiel amigo de cuatro patas en su nueva vida perruna tras ser adoptado por el anciano. Su historia será presentada a lo largo de cinco cortometrajes, escritos y dirigidos por Bob Peterson, guionista y codirector de Up, con la producción de la veterana de Pixar Kim Collins.

“Dug es puro de corazón, es un alma buena. Creo que la gente disfruta con esa parte de él. Además, la gente quiere a sus perros. Nos hemos esforzado por incluir la verdad sobre el comportamiento de los perros para que vean a sus propios perros en Dug”, dijo el encargado de prestar su voz al canino tanto en esta nueva apuesta de Disney Plus como en la versión original.

Dado a que esta es la primera vez que el perrito sale de Paradise Falls, Peterson precisó que no fue difícil idear nuevas aventuras, debido a que “todo es nuevo” para él. De hecho, incluso afirmó que “las cosas más pequeñas pueden distraerlo, por no hablar de una ardilla de verdad”.

Póster oficial de Dug days. Disney Plus

Este no es el primer proyecto de Pixar que se estrena en Disney+ ni será el último. Hasta ahora, el streamer ha lanzado múltiples programas de su famosa compañía de animaciones, como un spin-off de Monsters Inc. llamado Monsters at work.

En cuanto a las películas, filmes como Onward, Soul y Luca ya han visto la luz a través de la plataforma de streaming de ‘La casa del ratón’ y hay más en camino, como Turning Red y Lightyear, protagonizado por Chris Evans en su actuación vocal como Buzz Lightyear, el icónico héroe del espacio que vimos en las cintas de Toy Story.