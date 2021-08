Después de haberse deslizado su presencia en los últimos momentos del final de la segunda entrega, Batwoman ha encontrado oficialmente a su Hiedra Venenosa. De acuerdo con lo reportado por la revista Variety, Bridget Regan ha sido elegida para interpretar a Pamela Isley , conocida como Poison Ivy, y debutará como estrella invitada recurrente en la tercera temporada de la serie protagonizada por Javicia Leslie.

Según detalla una descripción oficial del personaje, compartida a través de los portales especializados, Isley es una científica apasionada y brillante, con una mente para cambiar el mundo para mejor. Sin embargo, sus planes se vienen abajo cuando un colega experimentó con ella y le inyectó varias toxinas vegetales. De esa manera, la entusiasta de la botánica se transformó en la infame enemiga de Batman, Hiedra Venenosa.

Con un formidable poder corriendo por sus venas, Pamela utilizó sus poderes para hacer lo que creía correcto, incluso si el Hombre Murciélago y los más cercanos a ella no estaban de acuerdo con sus peligrosos métodos. Ahora, efectivamente borrada del tablero durante años, Batwoman y su equipo deben prepararse debido a que la villana regresará con una venganza en mente.

Bridget Regan dará vida Poison Ivy. Foto: Instagram/@bridgetregan

Por su parte, Regan no es ajena al mundo de la televisión basado en los cómics, ya que interpretó a Whitney Frost en la segunda entrega de Agent Carter. Su filmografía también incluye Jane the virgin, Paradise lost y The last ship.

Por otro lado, se ha confirmado que las nuevas incorporaciones al cast de la producción, cuyo estreno está programado para el miércoles 13 de octubre, son Robin Givens como Jada Jet, una magnate de los negocios y posible madre biológica de Ryan Wilder; Nick Creegan como Marquis Jet, el hijo de Jada y posible hermano de Ryan; y Victoria Cartagena en el papel de Renee Montoya.