Wonder Woman: Serena Williams luce como superheroína en publicidad de DirecTV

Wonder Woman es la superheroína más grande de DC Comics. No por nada fue llevada a la pantalla chica y grande en incontables ocasiones. Gal Gadot la interpretó en el universo cinematográfico de DC Films, pero no fue la última.

La más reciente campaña de DirecTV mostró cómo Serena Williams, campeona de tenis, toma el manto de la guerrera amazónica para combatir villanos mecánicos con facilidad, golpeando las bolas de alta velocidad con su poderosa raqueta.

El anuncio se llevo a cabo por parte de la compañía para implementar su nuevo y mejorado servicio OTT. Además, presentará su transformación en un servicio de streaming junto a AT&T TV.

De esta forma, DirecTV permitirá a los espectadores disfrutar de eventos deportivos en vivo, así como de entretenimiento y contenido a pedido. También significa que se ocupará del negocio de los contenidos en los Estados Unidos.

“Hemos estado un poco callados en el mercado y tal vez no hayas escuchado el nombre en un tiempo. Creemos que este esfuerzo mediático ruidoso y orgulloso nos ayudará a romper de nuevo”, fueron las entusiastas palabras del director de marketing de DirecTV, Vince Torres, en un comunicado.

¿Quién es Serena Williams?

Serena Jameka Williams Price es una jugadora de tenis profesional estadounidense. Desde su inicio como deportista profesional, ella ha ganado 23 títulos individuales en torneos Grand Slam. En 2002, logró convertirse en la número uno del ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA)