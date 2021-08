Marvel continúa apostando por sus producciones y, esta vez, es el turno de What if...?, la primera serie animada del UCM que, desde su primer episodio, está generando grandes expectativas entre el público.

El programa explorará las diferentes líneas de tiempo alternativas del multiverso donde los principales momentos de los largometrajes del Universo Cinematográfico de Marvel ocurren de otra manera.

Hora y fecha para ver el capítulo 4 de What if…?

El episodio 4 de What if...? se podrá ver en Perú desde el miércoles 1 de setiembre de 2021 a partir de las 3.00 a. m. Para los demás países de Latinoamérica y en España, estos son los siguientes horarios de estreno:

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: miércoles 1 de setiembre de 2021 a las 2.00 a. m.

Ecuador, Panamá y Colombia: miércoles 1 de setiembre de 2021 a las 3.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: miércoles 1 de setiembre de 2021 a las 4.00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: miércoles 1 de setiembre de 2021 a las 5.00 a. m.

España: miércoles 1 de setiembre de 2021 a las 9.00 a. m.

¿Dónde ver online el capítulo 4 de ‘What if...?’?

Los nuevos episodios de What if...? se podrán ver en la plataforma virtual Disney Plus. Para acceder a las producciones, se deberá pagar una tarifa mensual de S/ 25,90.

¿Qué pasó en ‘What if..?’, capítulo 3?

Este episodio giró en torno al jefe de SHIELD, Nick Fury, mientras intenta averiguar quién eliminó a sus candidatos de la Iniciativa Vengadores antes de que tengan la oportunidad de unirse al equipo.

Al principio del capítulo 3 de What if...?, el agente parece estar reflexionando sobre qué habría pasado si la mayoría de los Vengadores (menos Capitán América) fueran asesinados antes de la Batalla de Nueva York, pero luego descubrimos que el verdadero “¿y si?” es: ¿qué hubiera pasado si Hope van Dyne se hubiera unido a SHIELD y muerto en el cumplimiento del deber?”

What if...?, capítulo 4 - adelanto

Personajes de What if...?