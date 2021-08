Spider-Man 3 será el pináculo de la trilogía protagonizada por Tom Holland y los fans no podrían estar más emocionados. Tal como mostró el primer tráiler oficial, el multiverso desatado en la serie Loki y sus consecuencias se verán plasmadas en la trama.

Villanos como Doctor Octopus, Duende Verde y Electro serán algunas de las amenazas que enfrentará el protagonista, por lo que los seguidores compartieron su temor de que nos les den el tiempo necesario para desarrollar la historia y personajes.

En esa línea, Marvel Studios reveló a los cines la duración de Spider-Man 3: un total de 150 minutos. Es decir, 2 horas y 30 minutos. De esta forma, la cinta se posiciona como una de las entregas más largas del Universo Cinematográfico de Marvel.

No way home es superada únicamente por Avengers: infinity war (156 minutos), mientras que supera a varios títulos como Captain America: civil war, The Avengers, Avengers: age of Ultron.

Spider-Man 3: ¿de qué trata la película?

La película llegará el próximo 17 de septiembre de 2021. Foto: Marvel Studios

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe del vecindario es desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de la de superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso. Así es como empieza a descubrir qué significa ser el Hombre Araña.

Spider-Man 3: ¿cuándo se estrena en cines?

En un principio, la tercera entrega de Spider-Man iba a estrenarse el 16 de julio de 2020, pero la pandemia de la COVID-19 retrasó el lanzamiento de la cinta en cines para el 17 de diciembre de 2021.