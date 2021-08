Muere Edward Asner, actor que dio voz a Carl Fredricksen en la película Up

El mundo del doblaje despide una vez más a uno de sus más famosos representantes. A través de un comunicado, la familia informó que Edward Asner, ícono de la televisión estadounidense, falleció a sus 91 años por causas naturales este domingo 29 de agosto.

“Lamentamos informar que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Buenas noches, papá. Te amamos”, fueron las sentidas palabras de sus familiares por medio de las redes sociales.

Por su parte, el manager del actor, Perry Zimel, también compartió su pésame por la partida de uno de los hombres más grandes de la pantalla chica. “Era un actor brillante. Increíble activista, un verdadero amigo y un gran hombre“, dijo en su cuenta oficial de Twitter.

La carrera de Asner en el cine y la televisión ha dejado un huella imborrable, al tratarse del intérprete masculino más honrado en la historia de los Emmy. En dichos premios, fue nominado hasta 17 veces y ganó en siete ocasiones. En cuanto a los Globos de Oro, fue galardonado cinco veces.

Entre las producciones que convirtieron a Ed Asner en leyenda sobresalen The Mary Tyler Moore show, Roots, Rich man, Poor man, Up (Carl), Elf, Cobra Kai, Grace and Frankie y The good wife.

Más allá de su trabajo artístico, Asner también fue conocido por su filantropía y su activismo político. Por ejemplo, se recuerda su fuerte crítica a la guerra del Gobierno de Estados Unidos contra Irak y su apoyo a los cinco agentes cubanos presos por espionaje.