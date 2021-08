Marvel adaptaría Werewolf by night para especial de Halloween en Disney Plus

Marvel se ha inclinado a un lado un tanto diferente durante su fase 4. WandaVision introdujo a las brujas en el UCM y, más recientemente, Loki confirmó la existencia de vampiros, presumiblemente como una antesala a la próxima película de Blade. Un próximo episodio de What If...? presentará a un grupo de zombis, mientras que Moon Knight abarcaría las maldiciones del Antiguo Egipto y las momias.

Ahora, The Wrap informa que Marvel Studios tiene en cartera un especial de Halloween para Disney Plus. El proyecto, aún en primeras etapas de desarrollo, está buscando un hombre latino de unos 30 años para el papel principal. Si bien los detalles aún son bastante escasos, ya que no se ha reportado que haya un equipo creativo involucrado en este momento, se dice que el título estaría basado en Werewolf by night y se espera que comience a rodarse a principios de 2022.

El primer Werewolf by night fue presentado en 1972. Foto: composición/Marvel Comics/ Disney Plus

Con ello, todo apunta a que la firma presidida por Kevin Feige parece estar comprometido con la idea de los especiales de una sola entrega, ya que el Holiday Special de Guardianes de la galaxia se encuentra en preproducción. Dado que James Gunn había dejado en claro que algunos puntos de la trama de Guardianes de la galaxia Vol. 3 están conectados con el especial navideño, estos proyectos representan una parte esencial en el avance del UCM.

Werewolf by night en los comics de Marvel

El primer Werewolf by night fue presentado en 1972 y fue creado por Gerry Conway y Mike Ploog a partir de una idea de Roy Thomas. La obra gráfica describe que Jake Russell procede de un largo linaje que ha sido maldito por la licantropía. Aun así, sigue siendo plenamente consciente de la mayoría de sus transformaciones y controla su poderoso cuerpo de hombre lobo para luchar contra los malhechores.