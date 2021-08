Faltan pocos días para el estreno de La casa de papel 5, nueva entrega de una de las series más exitosas de Netflix. Millones de fans en el mundo se preguntan qué pasará ahora con el atraco al Banco de España por parte de La resistencia, cuyo líder, El Profesor, acaba de ser atrapado en su escondite por la inspectora Sierra. Además, se aproximan enemigos de una escala nunca antes vista.

La temporada 4 de la producción española dejó varios cabos sin atar y momentos muy sentidos por la fanaticada, como la muerte de Nairobi. ¿Qué podemos esperar de esta nueva tanda de episodios? A continuación, te mostramos toda la información que debes saber: nuevos personajes, enemigos, rumores y demás detalles sobre la última parte de la historia creada por Álex Pina.

La temporada 5 se dividirá en dos volúmenes

A diferencia de las dos entregas anteriores, que tuvieron ocho episodios, la última temporada de La casa de papel tendrá diez. Estos serán lanzados en dos partes: la primera mitad, que compone el llamado volumen 1, saldrá este 3 de setiembre, mientras que los capítulos restantes (volumen 2) podrán verse desde el 3 de diciembre, tres meses después.

De acuerdo con Álex Pina, creador de la serie de Netflix, el primero de estos volúmenes “creará la sensación de un final de temporada o de la serie”, mientras que el segundo tocará “la situación emocional de los personajes”.

Primera parte de La casa de papel 5 llegará en setiembre. Foto: composición / Netflix

Los personajes que estarán en la temporada 5

Para esta temporada estarán de vuelta varios de los integrantes del elenco principal, como Álvaro Morte (El Profesor), Itziar Ituño (Raquel Murillo/Lisboa), Úrsula Corberó (Tokio), Rodrigo de la Serna (Palermo), Miguel Herrán (Río), Darko Peric (Helsinki), Jaime Lorente (Denver) y Esther Acebo (Estocolmo).

Asimismo, llegan nuevos personajes: Patrick Criado encarnará a Rafael, el hijo de Berlín, quien no quiere ser igual que su padre y deberá elegir entre apoyar a La resistencia o enfrentarlos en venganza; José Manuel Seda interpretará al líder del grupo de ataque que luchará contra el bando del Profesor; y Miguel Ángel Silvestre hará de René, un antiguo amor de Tokio.

La temporada 5 de La casa de papel llega en septiembre. Foto: Netflix

La llegada del ejército

Si bien podría haber problemas para el equipo luego tras la captura de El Profesor por parte de la inspectora Sierra, la sinopsis oficial nos adelanta el arribo de un obstáculo mucho más complicado de lo habitual y que implicará una batalla de grandes proporciones:

“Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra”.

Volveríamos a ver a Nairobi

En el reparto mencionado por el portal IMDb también aparece un nombre familiar: Alba Flores, quien interpreta a Nairobi, personaje que murió en la temporada anterior. Todo haría indicar que ella volvería en forma de flashbacks, similar a como ya ocurrió con otros personajes que ya habían muerto: Berlín (Pedro Alonso), Moscú (Paco Tous) y Oslo (Roberto García).

“Destrucción total”

“La idea romántica y placentera de un atraco sin víctimas, de una lucha por libertad y resistencia, pero sin herir a nadie, se estrella contra el muro de la realidad en esta última temporada. Desde ahora, los personajes tendrán que pelear por sus vidas”, señaló Colmenar. La nueva entrega podría explorar elementos del género de guerra. “Esta es una temporada de destrucción total”, sostuvo Álex Pina.

¿Por qué murió Nairobi?

El productor ejecutivo de La casa de papel, Jesús Colmenar, reveló por qué decidieron “matar” a uno de sus personajes más populares: “La personalidad de Nairobi no estaba hecha para la guerra que encontramos en esta última temporada. Ella no debía estar aquí. Creo que esto añade un impulso a nuestros personajes que sería demasiado complejo añadir de otra manera. Matamos a nuestros personajes y eso añade tensión. Es bueno no poder saber a quién van a matar y qué va a pasar”.

El personaje de Alba Flores murió en la temporada 4 de La casa de papel. Foto: Netflix

Así terminó la temporada 4

Al término de la cuarta temporada, la banda estaba atrapada por más de 100 horas en el Banco de España. Si bien consiguieron rescatar a Lisboa, no se encuentran en un buen momento tras la pérdida de Nairobi. Entretanto, El Profesor ha sido atrapado por la inspectora Sierra y no tiene un plan para liberarse como en otras ocasiones. En las escenas finales, Raquel ingresa por la azotea del banco para reunirse con los demás y exclama: “Esta guerra la ganaremos por Nairobi”.

¿A qué hora se estrena La casa de papel 5 en Latinoamérica?

El estreno de La casa de papel 5 vía Netflix será este 3 de setiembre a las siguientes horas, según el país: