Él es así: Rachael Leigh Cook admite que muerte de Paul Walker fue un golpe muy duro

Una nueva modernización acaba de sumarse a la biblioteca de contenido Netflix. Se trata de Él es así, un remake basado en la comedia romántica de 1999 She´s all that y protagonizado por la tiktoker Addison Rae, en su debut como actriz. Este reciente estreno cuenta con la presencia de la estrella Rachael Leigh Cook, quien en este caso da vida a la madre de Rae en la película.

En ese sentido, y como parte de su entrevista relacionada al citado revival, la revista Vanity Fair le preguntó a Cook acerca de sus recuerdos con sus excompañeros del reparto original, en el que se incluye a Paul Walker (Dean Sampson en la ficción). “Creo que es un poco borroso. Quiero decir, ¿cuánto recuerda alguien realmente su experiencia en el instituto? Recuerdo haber rodado casi todas las escenas de esa película”, explicó.

“Recuerdo que me encantaban los diálogos. Recuerdo lo mucho que me afectó cuando me enteré del fallecimiento de Paul, porque siempre piensas que va a haber -es lo más cursi que he dicho- tiempo para recordar con la gente, de la forma en que lo estoy haciendo contigo ahora”, resaltó.

Paul Walker interpretó a Dean Sampson en She's all that. Foto: Miramax

Por otro lado, la actriz también dio a conocer cómo se sintió cuando recibió la llamada de la productora de la película, Jennifer Gibgot, para el reboot del gigante del streaming. “Mi mente pensó: ‘Va a decir la madre’. Me parece bien. Soy una madre. Efectivamente, me dijo: ‘Queremos que interpretes a la madre de Addison Rae’. Yo dije: ‘¿Quién es esa? Porque yo no soy genial’. Todo lo que tienes que teclear, creo, es ‘a-d-d’ en Google, y aprendes mucho”, detalló.

She's all that póster oficial. Foto: Miramax

¿De qué trata She’s all that?

She’s all that es la típica historia del rey y la reina del baile de graduación del instituto y la carrera para defender el estatus de popular en las próximas votaciones. Zack Siler, el galán de la historia, es abandonado por su novia, la igualmente atractiva y extremadamente famosa Taylor Vaughan, quien se ha enamorado de una celebridad de telenovelas durante las vacaciones de primavera.

Tras ser dejado de lado públicamente, Zack defiende su malestar afirmando que Taylor es todo maquillaje y que él puede convertir a cualquier chica normal en reina del baile con accesorios similares.

Su compañero de instituto, Dean Sampson (Paul Walker), le hace una apuesta a raíz de esta afirmación y elige a la ‘chica nerd’ Laney Boggs (Rachael Leigh Cook) de entre la multitud como la que su amigo debe convertir en la nueva diva.