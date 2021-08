Venom 2: let there be Carnage no se retrasaría y llegaría en octubre de 2021, según informe

Luego de un exitoso primer lanzamiento, muchos fanáticos esperan con ansias la llegada de Venom 2: let there be Carnage, secuela protagonizada por Tom Hardy y dirigida por Andy Serkis.

A pesar de las grandes expectativas por parte del público, el medio Vulture reportó el pasado 25 de agosto que la cinta podría aplazar su llegada a los cines hasta el 2022, esto debido a las bajas taquillas que tuvieron otras producciones.

Sin embargo, un reciente informe por parte del reconocido medio Variety, señaló que lo anterior no sería cierto y que la productora, hasta el momento, no tiene intenciones de reprogramar la película del simbionte.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que en algunos países se ha lanzado grandes propuestas publicitarias para promocionar Venom 2: let there be Carnage. Un claro ejemplo sucedió en China, donde la cadena de cine IMAX colocó diferentes esculturas de los protagonistas de la película en tamaño real.

Bajo esta premisa, los seguidores de la franquicia podrían disfrutar de la película en octubre de 2021 y, ante cualquier cambio, se deberá esperar un comunicado oficial por parte de la producción.

¿Cuándo se estrena Venom 2: let there be Carnage?

Según fuentes oficiales, Sony y Marvel Studios decidieron mover el estreno de la cinta de su fecha inicial en octubre de 2020, hasta el 24 de setiembre de 2021, añadiendo más tiempo de expectación. No obstante, el estudio volvió a cambiar el lanzamiento del filme para el 2 de octubre de este año .

¿De qué trata Venom 2?

En cuanto a la sinopsis de Venom 2, todavía no se sabe con claridad qué historia tomará. Lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Además, se sabe que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.