Sweet girl 2: ¿tendrá secuela la película con Jason Momoa e Isabela Merced?

Jason Momoa e Isabela Merced llegaron a Netflix con su nueva película original Sweet girl. Parte película de acción, parte drama psicológico, la cinta sigue a Ray Cooper, un padre cuya familia sufre una profunda pérdida: su esposa Amanda (Adria Arjona) muere de cáncer.

Todo cambia cuando él y su hija Rachel (Merced) descubren cómo un medicamento que le pudo salvar la vida fue retirado del mercado, en una estrategia comercial por parte de una farmacéutica. La búsqueda de justicia sumerge a los protagonistas en una misión de vida o muerte.

Aunque ha recibido críticas mixtas, como en Rotten Tomatoes donde solo ha obtenido 16% de aprobación, Sweet girl ocupa el puesto número uno en la lista de Netflix de las película y series más vistas en diversos país. Perú es uno de ellos.

¿Sweet girl tendrá secuela?

Aunque Netflix no es de revelar, hasta semanas después, si sus producciones originales tendrán una segunda parte, hay indicadores que apuntan a una continuación para Sweet girl.

Gracias a un impactante final, donde se nos revela que Ray Cooper (Momoa) había muerto al principio de la cinta y que en realidad a quien vimos durante todo el tiempo fue a Rachel, la última escena nos muestra que la joven logró escapar de la autoridades.

Con este desenlace, Sweet girl deja abierta la opción de que haya más que exponer en lo que respecta a la conspiración del gobierno que la joven descubrió. Dado su vínculo con la detective del FBI Sarah Meeker (Lex Scott Davis), es posible que se le llame para ayudar a erradicar a todas las partes corruptas de la conspiración de BioPrime.

Si bien Netflix todavía no ha confirmado una parte dos de Sweet girl, Isabela Merced le dijo a Screen Rant que está dispuesta a hacer una secuela porque quedó fascinada con la personalidad de Rachel: “Lo que me encanta de ella es que es igual de imperfecta y fuerte como Ray, su contraparte. Y no hay nada que me guste más que un héroe así. Creo que es genial poder interpretar a un personaje tan psicológicamente oscuro. Es desafiante y me encantaría regresar “.

En otra charla, la actriz le dijo a ComingSoon que estaría feliz de hacer una segunda parte, ya que le permitiría hacer más acrobacias y, por lo tanto, trabajar nuevamente en escenas de acción. “Como tal vez haya una secuela, espero tener más opciones para este tipo de secuencias. Pero realmente espero que sea pronto y con el mismo equipo de especialistas, ellos fueron absolutamente increíbles e hicieron que todo fuera muy divertido”, explicó.