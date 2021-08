Netflix continúa brindando novedades a sus suscriptores. El gigante de streaming brindó la lista completa de las producciones cinematográficas que llegarán durante los próximos meses del año 2021.

El catálogo contará con contenido original, exclusivo para quienes tengan una cuenta en el servicio. A continuación te daremos los títulos que llegarán a la conocida plataforma.

La fiesta del más allá - 2 de septiembre

Hermanos de sangre: Malcolm X & Muhammad Ali - 9 de septiembre

Worth - 3 de septiembre

Nightbooks - 15 de septiembre

Schumacher - 15 de septiembre

Intrusion - 22 de septiembre

El estornino - 24 de septiembre

My little pony: a new generation - 24 de septiembre

Fuimos canciones - 29 de septiembre

No one gets out alive - 29 de septiembre

The guilty - 1 de octubre

Diana: the musical - 1 de octubre

There’s someone inside your house - 6 de octubre

Found - 20 de octubre

Night teeth - 20 de octubre

Stuck together - 20 de octubre

Army of thieves - 29 de octubre

Hypnotic y Fever dream - fecha de octubre a determinar

Más dura será la caída - 3 de noviembre

Love hard - 5 de noviembre

A cop movie - 5 de noviembre

Passing - 10 de noviembre

Red notice - 12 de noviembre

tick, tick...BOOM! - 19 de noviembre

Bruised - 24 de noviembre

Robin Robin - 24 de noviembre

14 Peaks: nothing is impossible - 24 de noviembre

The power of the dog - 1 de diciembre

Shaun the sheep: the flight before christmas - 13 de diciembre

The unforgivable - 10 de diciembre

Fue la mano de Dios - 15 de diciembre

Don’t look up - 24 de diciembre