Como todos los meses, Netflix cambia su contenido y le da nuevos espacios a series y películas que en poco tiempo se ganan el interés de sus usuarios. Para setiembre, tres ficciones serán las que lideren su parrilla de contenidos.

La casa de papel 5, Lucifer y Sex Education son la ficciones que presentarán nuevo contenido para sus historias. Dos de ellas inician su camino para despedirse de sus fans.

Sex Education, temporada 3

La sinopsis oficial nos relata que “es un nuevo año, Otis tiene sexo casual, Eric y Adam son oficiales, y Jean tiene un bebé en camino. Mientras tanto, la nueva directora Hope trata de devolver a Moordale a un pilar de excelencia, Aimee descubre el feminismo, Jackson se enamora y un correo de voz perdido sigue acechando a los alumnos”.

Sex education, tercera temporada. Foto: Netflix

Tras un primer tráiler lanzado, la serie protagonizada por Emma Mackey (Maeve Wiley) y Asa Butterfield (Otis Milburn) está de vuelta.

Lucifer, temporada 6

Por lo visto en el tráiler, Lucifer (Tom Ellis) dudará un poco sobre todo el asunto de ser Dios en remplazo de su padre. Mientras se debate en asumir este papel, el mundo comienza a sentir los estragos de su falta de decisión.

Por otro lado, todo indica que los problemas en el infierno no han terminado, ya que un nuevo personaje llegará para quedarse con el trono, pero también para matar a Lucifer.

Quizás lo que más llamó la atención en el avance es la presencia de Dan, quien supuestamente había muerto en la temporada 5. ¿Cómo volvió a la vida?

La casa de papel, temporada 5 parte 1

A escasos días del estreno de la temporada 5, parte 1, de La casa de papel en Netflix, los fanáticos siguen indagando más sobre su trama. Para esta ocasión, se espera saber cómo el ‘Profesor’ sobrevivirá a Alicia Sierra y cómo Lisboa, la nueva líder de la resistencia, logra que el grupo salga del Banco de España.

La casa de papel, temporada 5: ¿por qué murió Nairobi previo al final de la serie?

El personaje de Alba Flores murió en la temporada 4 de La casa de papel. Foto: Netflix

En recientes declaraciones compartidas por TV Line, el productor ejecutivo del exitoso título de Netflix, Jesús Colmenar, reveló la razón por la que creyeron que el arco de Nairobi tenía que terminar antes del arribo de la quinta entrega.

“La personalidad de Nairobi no estaba hecha para la guerra que encontramos en esta última temporada. Ella no debía estar aquí. Creo que esto añade un impulso a nuestros personajes que sería demasiado complejo añadir de otra manera. Matamos a nuestros personajes y eso añade tensión. Es bueno no poder saber a quién van a matar y qué va a pasar”, precisó.