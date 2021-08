VER La casa de papel, temporada 5 | La primera parte de La casa de papel 5 tiene a los fanáticos con grandes expectativas por cómo se resolverán las dudas que dejó la anterior entrega. Asimismo, esta temporada será el final de la franquicia creada por el productor español Álex Pina.

La popular serie terminó su rodaje a mediados de mayo de 2021 y será dividida en dos volúmenes. Ahora, cerca de estrenarse vía streaming, mencionamos la sinopsis, personajes y todos los detalles sobre su regreso.

¿Cuándo se estrenará La casa de papel, temporada 5?

La casa de papel 5, volumen 1 llegará a Netflix el 3 de setiembre de 2021 , mientras que el volumen 2 se estrenará el 3 de diciembre. Por lo pronto, solo queda esperar qué otras novedades se publicarán de la serie.

Horarios para ver La casa de papel 5 en Perú y el resto de Latinoamérica

Estos son los horarios para ver la temporada 5 de La casa de papel, según tu país.

Perú 2.00 a. m.

México 2.00 a. m.

Colombia 2.00 a. m.

Panamá 2.00 a. m.

Ecuador 2.00 a. m.

Chile 3.00 a. m.

Paraguay 3.00 a. m.

Venezuela 3.00 a. m.

Bolivia 3.00 a. m.

Argentina 4.00 a. m.

Brasil 4.00 a. m.

Uruguay 4.00 a. m.

¿Qué personajes estarán en La casa de papel 5?

Álvaro Morte encarna al ‘Profesor’

Itziar Ituño como Raquel Murillo/Lisboa

Úrsula Corberó actúa como Tokio

Rodrigo de la Serna es Palermo

Pedro Alonso como Berlín

Alba Flores es Nairobi

Darko Peric protagoniza a Helsinki

Esther Acebo como Mónica Gaztambide/Estocolmo

Jaime Lorente es Denver

Miguel Herrán encarna a Río.

¿Qué veremos en La casa de papel 5?

Con la adición de ‘Manila’ y ‘Lisboa’ dentro del Banco de España, los seguidores esperan que se encarguen de liberar al grupo de atracadores. Además, queda pendiente saber cómo el ‘Profesor’ se escapará de la inspectora Sierra, quien lo ha encontrado en su guarida y planea arrestarlo.

“La última batalla ha sido la más grande, la más dura, y la hemos luchado hasta el último aliento. Porque hemos querido regalaros la temporada más épica, espectacular y emocionante de todas. El resultado es para vosotros. Para nosotros el viaje. Y sin duda, compañeros, ha merecido la pena”, compartió el director Jesús Colmenar en Instagram.

La casa de papel 5 - tráiler

¿Cuál fue el final de La casa de papel 4?

La cuarta temporada de la aclamada serie culminó dejando a la banda atrapada más de 100 horas en el Banco de España. Si bien consiguieron rescatar a Lisboa, no se encuentran en un buen momento, pues han perdido a un miembro importante del equipo. Además, el profesor ha sido atrapado por la inspectora Sierra y no cuenta con un plan para poder liberarse como en ocasiones anteriores. En las escenas finales de la temporada vemos a Raquel entrando por la azotea del banco para reunirse con los demás y exclamando: “Esta guerra la ganaremos por Nairobi”.

La casa de papel, temporada 5: ¿por qué murió Nairobi previo al final de la serie?

El personaje de Alba Flores murió en la temporada 4 de La casa de papel. Foto: Netflix

En recientes declaraciones compartidas por TV Line, el productor ejecutivo del exitoso título de Netflix, Jesús Colmenar, reveló la razón por la que creyeron que el arco de Nairobi tenía que terminar antes del arribo de la quinta entrega.

“La personalidad de Nairobi no estaba hecha para la guerra que encontramos en esta última temporada. Ella no debía estar aquí. Creo que esto añade un impulso a nuestros personajes que sería demasiado complejo añadir de otra manera. Matamos a nuestros personajes y eso añade tensión. Es bueno no poder saber a quién van a matar y qué va a pasar”, precisó.