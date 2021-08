What if...?, episodio 3: cinco referencias que no viste en la tercera entrega de la serie

El nuevo capítulo de la producción trajo diversos guiños a las películas live action, aunque con un giro inesperado para los fans.

Disney Plus continúa con los estrenos semanales de What if...?, la primera serie animada del UCM. Foto: composición/Marvel Studios

Publicidad