Úrsula Coberó sobre La casa de papel 5: “Decidí no despedirme de Tokio”

Hace algunos días se dio a conocer los nuevos rostros que integrarán la quinta temporada de La casa de papel. La ampliación del reparto es probablemente necesaria, ya que se prepara para una explosiva entrega, que —por desgracia— será la última etapa del atraco en el Banco de España que llegará a Netflix en dos partes.

Además de la intensa acción, Jesús Colmenar ya había adelanto que esta nueva tanda de episodios será “la más grande y emotiva”. Algo que, sin duda, lo tenían muy claro sus protagonistas, ya que llevaron varios años dando vida a icónicos personajes de los que puede ser difícil desprenderse debido al gran valor sentimental que representan en la vida personal de las estrellas del show.

“ Cuando terminamos el rodaje, decidí no despedirme de Tokio . Me pareció demasiado desgarrador, así que decidí llevarla conmigo para siempre y nunca cierro las puertas a las oportunidades. Ahora mismo, lo más sano para mí es hacer otro trabajo, pero eso no significa que dentro de unos años no pueda volver”, reveló Úrsula Coberó, Tokio en la ficción, a la revista Variety.

La casa de papel 5 concluirá la historia de la serie española. Foto: composición/Netflix

En aquella entrevista con el citado medio también estuvieron presentes Álex Pina, creador de la serie, y Álvaro Morte (’Profesor’). Este último admitió estar complacido con el desenlace que se ha optado para el programa.

Además, al igual que su compañera de reparto, aseguró dispuesto a retomar su rol en algún futuro. “Sería un placer volver al ‘Profesor’. Puede pasar cualquier cosa ”, declaró.

Por su parte, en torno a lo que los fanáticos puede esperar, Pina precisó que La casa de papel 5 será una guerra total. “Estudiamos cómo rodar con métodos más extremos para crear una mayor angustia y tensión. Construimos sets gigantescos solo para destruirlos. Teníamos mucho que aprender, pero eso es lo mejor de este trabajo. (…) Creo que el público sentirá que casi todos los episodios de la quinta parte se sienten como un final”, precisó.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de La casa de papel?

La primera parte de la quinta temporada de La casa de papel llegará a Netflix el próximo 3 de setiembre.

La casa de papel 5 - sinopsis oficial

La Banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España y ha conseguido rescatar a Lisboa, pero vive uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El ‘Profesor’ ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar.

Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó como un robo se transformará en una guerra.