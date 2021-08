La casa de papel 5: productor revela por qué Nairobi murió antes de la quinta temporada

Nairobi primero estuvo cautiva, fue torturada y luego fue disparada a quemarropa delante de sus compañeros de banda por Gandía, jefe de seguridad del Banco de España, locación donde se desarrolla el actual atraco. Su muerte, al final de la cuarta entrega de La casa de papel, cambió las cosas para El Profesor y para todos, fuera y dentro de la ficción. Incluso los fans convirtieron aquel momento en uno de los más emotivos del drama criminal hasta ahora.

Alba Flores da vida a Nairobi en La casa de papel. Foto: Netflix.

Con su brutal asesinato, el papel interpretado por Alba Flores se convierte en la inspiración para que los ladrones se tomen la justicia por su mano, que va más allá del dinero. Ahora es una lucha personal. Sin embargo, en recientes declaraciones compartidas por TV Line, el productor ejecutivo del exitoso título de Netflix, Jesús Colmenar, reveló la razón por la que creyeron que el arco de Nairobi tenía que terminar antes del arribo de la quinta entrega.

“ La personalidad de Nairobi no estaba hecha para la guerra que encontramos en esta última temporada. Ella no debía estar aquí. Creo que esto añade un impulso a nuestros personajes que sería demasiado complejo añadir de otra manera. Matamos a nuestros personajes y eso añade tensión. Es bueno no poder saber a quién van a matar y qué va a pasar”, precisó.

Por su parte, Álvaro Morte, quien da vida al Profesor, se mostró totalmente de acuerdo con lo dicho por Colmenar y justificó que las decisiones tomadas buscan enriquecer la trama que se está contando: “Aporta una dosis de realidad de que puede pasar cualquier cosa, y contribuye al elemento sorpresa”. Además, bromeó al agregar su propia variante argumental. “El Profesor estaba a punto de tener un hijo con Nairobi... pero esa es otra historia”, afirmó.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de La casa de papel?

La primera parte de la quinta temporada de La casa de papel llegará a Netflix el próximo 3 de setiembre.