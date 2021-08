El rey león: Disney revela las voces de Mufasa y Scar para su precuela live action

El rey león de 2019, remake del clásico animado de 1994, fue un éxito masivo cuando se estrenó en los cines: logró recaudar 1,6 millones de dólares en la taquilla mundial y se convirtió en una de las películas con mejor desempeño en aquel año. Por ello, al igual que con otros aclamados reboots de títulos animados de Disney, el estudio se puso a trabajar en la elaboración de otra entrega.

En ese sentido, en 2020, se dio a conocer que Barry Jenkins, reconocido por su trabajo en la multipremiada Moonlight, anunció que había firmado para dirigir una precuela del mencionado live action, la cual continuará con su esquema fotorrealista. Ahora, de acuerdo con lo reportado por Deadline, Jenkins ha puesto manos a la obra y ha encontrado a los protagonistas de su ambicioso proyecto: Aaron Pierre ha sido elegido para dar voz a Mufasa, mientras que Kelvin Harrison Jr. interpretará a Taka, quien crecerá hasta convertirse en el icónico villano Scar.

Aaron Pierre prestará su voz a Mufasa. Foto: composición/Instagram/@aaron_peirre1/Disney Pictures

En ese sentido, en cuanto a sus carreras individuales, se sabe que Pierre ya ha trabajado con el reconocido cineasta en la serie de Amazon Prime Video The underground railroad. Además, dio vida a Dev-Em en la serie Krypton de Syfy y actualmente se le puede ver en Old de M. Night Shyamalan.

Kelvin Harrison Jr prestará su voz a Scar. Foto: composición/Instagram/@kelvharrjr/Disney Pictures

Por su parte, Harrison Jr. inició su trayectoria con papeles pequeños en Ender’s game y 12 years a slave, de 2013. También ha protagonizado It comes at night y Mudbound. En relación a sus recientes apariciones en la pantalla grande, el actor ha sido acreditado en filmes como The photograph, The high note y la nominada al Oscar Trial of the Chicago 7. Su próxima incursión en el séptimo arte será con Elvis, dirigida por Baz Luhrmann, donde personificará al legendario cantante B.B. King.

Regresando a la cinta de Disney, aún no se ha revelado cuál será el hilo argumental del film, pero se espera que se indague en los inicios de Mufasa . No obstante, sí se ha confirmado que Jeff Nathanson, quien escribió el guion de El rey león de 2019, volverá para esta nueva producción, todavía sin título oficial.

De igual modo, se sabe que Hans Zimmer, compositor de la versión original y del remake, volverá a escribir música para esta esperada precuela.