Doctor Strange 2: Scarlet Witch se enfrentaría con un personaje de Fox, según insider

Con el reciente estreno del tráiler de Spider-Man: no way home y con en lanzamiento de la serie What if...?, muchos fans están a la espera de otros títulos que expandan el universo de Marvel y uno de ellos es sin duda Doctor Strange in the multiverse of madness.

A pesar de que todavía no hay muchos detalles sobre la película, el reconocido informante sobre temas del mundo del entretenimiento, Daniel Richtman, mencionó que Scarlet Witch, quien sería parte de la secuela del filme del Hechicero Supremo, tendría una gran batalla con un personaje de Marvel que estuvo presente en otros largometrajes de Fox.

“En Doctor Strange 2, Wanda luchará contra alguien del Fox-Verse (no puedo revelar quién es), pero podría superar esta pelea...”, comentó el insider en su cuenta de Twitter

Para reforzar la premisa, Richtman compartió en la misma red social un extracto de video donde se puede ver el enfrentamiento entre Doctor Strange y Thanos en Avengers: infinity war, lo que sugiere que el encuentro entre la Bruja Escarlata y el otro personaje sería mucho más emocionante.

Ante lo expuesto, los comentarios por parte de los fanáticos no se hicieron esperar y expusieron algunas alternativas como Jean Grey, Magneto o Magik.

Kevin Feige advierte que habrá secuencias aterradoras

“No diría necesariamente que es una película de terror, pero…será una gran película de Marvel Studios con algunas secuencias aterradoras. Queremos que haya secuencias horribles como en Indiana Jones: en busca del arca perdida, con la cual yo siendo un niño pequeño me tapaba los ojos cuando sus rostros se derretían”, adelantó Kevin Feige durante la New York Film Academy,

Tras esta declaración, citó más películas que servirán como referentes para Doctor Strange 2: Indiana Jones 2, Gremlins, Poltergeist, entre otros títulos.