What if...?: ¿cuántos episodios tiene, cómo se llaman y dónde verlos online?

La serie web animada What if...? —¿Qué pasaría si...? en español— basada en los superhéroes del universo de cómics de Marvel ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus.

La serie gira alrededor de la historia de los principales protagonistas del UCM, pero con un cambio radical en los principales momentos de sus vidas. Marvel Studios busca responder preguntas como: ¿Qué pasaría si Peggy Carter tomará el suero del súper soldado en lugar de Steve Rogers y si T’Challa hubiera sido recogido por Yondu en lugar de Peter Quill?

Conoce un poco más sobre la famosa serie animada que se estrenó el último 11 de agosto y que cada semana trae un nuevo episodio lleno de incógnitas y sorpresas. De momento se encuentra disponible online hasta el tercer capítulo: “¿Qué pasaría si… el mundo perdiera a sus héroes más poderosos?”.

Cuándo se estrenó What if...?

La serie se estrenó el 11 de agosto del 2021.

Cuántos capítulo tiene la serie What if...?

La animación contará con 10 episodios en total, los cuales serán lanzados cada semana.

Cómo se llaman todos los capítulos de What if...?

Hasta el momento se cuenta con el nombre de los tres episodios estrenados. Con el transcurrir de cada semana se revelarán los títulos de los próximos capítulos.

Capítulo 1: ¿Qué pasaría si… la capitana Carter fuera la primera vengadora? (11 de agosto)

Capítulo 2: ¿Qué pasaría si… T’Challa se convirtiera en Star Lord? (18 de agosto)

Capítulo 3: ¿Qué pasaría si… el mundo perdiera a sus héroes más poderosos? (25 de agosto)

Capítulo 4: Estreno 1 de setiembre

Capítulo 5: Estreno 8 de setiembre

Capítulo 6: Estreno 15 de setiembre

Capítulo 7: Estreno 22 de setiembre

Capítulo 8: Estreno 29 de setiembre

Capítulo 9: Estreno 6 de octubre

Capítulo 10: Estreno 13 de octubre.

Cómo y dónde ver What if...? online

La serie puede verse online a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

Tráiler de What if...?