Venom 2 retrasaría su fecha de estreno hasta 2022 y tomaría lugar de Morbius

Venom 2: let there be Carnage, la película dirigida por Andy Serkis, traerá de regreso a Tom Hardy como el querido simbionte que salva al mundo bajo sus propios términos. En esta ocasión, enfrentará a una amenaza feroz e imparable: Carnage.

Ciertamente, dicha batalla es uno de los más grandes atractivos en el film por parte de los fanáticos que esperan grandes dosis de acción. Para su mala suerte, Sony Pictures podría retrasar la fecha de estreno del largometraje nuevamente.

Venom 2 tenía planeado su lanzamiento el pasado 2 de octubre de 2020, pero fue postergado por la pandemia de coronavirus. Ahora, Vulture reporta que podría aplazar su llegada a los cines hasta el 2022 debido a las bajas taquillas registradas de otras producciones.

De acuerdo al medio especializado, la película podría sustituir la fecha de estreno de Morbius, el 21 de enero de 2022. La cinta protagonizada por Jared Leto no tendría más opción que retrasarse indefinidamente.

¿De qué trata Venom 2: let there be Carnage?

Carnage será interpretado por Woody Harrelson. Foto: Sony Pictures

Por el momento no hay una sinopsis oficial. Lo que se sabe es que el protagonismo enfrentará con Carnage (Kletus Casady), interpretado por Woody Harrelson. Asimismo, se sabe que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.

En cuanto a su origen, se conoce que Casady ya era un asesino implacable y sediento de sangre desde antes de obtener al simbionte carmesí. Esta psicopatía la adquirió desde la infancia, resultado de los maltratos que sufría por parte de su abuela.