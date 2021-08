Spider-Man: no way home tiene emocionados a los fans del MCU, porque mostrará las consecuencias del multiverso desatado en la serie Loki. Los rumores sobre el regreso de Tobey Maguire son fuertes, pero los recientes adelantos no han hecho mayor eco al respecto.

Como adelanta la sinopsis, el superhéroe lidia con el hecho de quedar desenmascarado y con una vida privada truncada. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange para que todos olviden su identidad, la situación se vuelve aún más peligrosa, forzándolo a descubrir lo que realmente significa ser Hombre Araña.

Varios fans opinan que los detalles aún son poco precisos, teniendo en cuenta que lo visto en el tráiler pertenece a los primeros 30 minutos del film. A fin de encontrar una respuesta a la esperada participación de Maguire, una teoría explica que el actor no tendría que aparecer en escena.

Según dicha hipótesis, el Peter Parker de Tom Holland tomaría el lugar del original, como consecuencia de viajar por el multiverso. Se trataría del mismo recurso visual utilizado en Wonder Woman 1984 donde veíamos a Steve Trevor, pero era otro hombre físicamente.

Foto: composición / Marvel Studios

De esta manera, se explicaría por qué Dc. Octopus saluda a Peter como si lo conociera aunque nunca lo ha visto. Es decir, el villano sí ve a la versión de Tobey Maguire, pero nosotros siempre veremos al de Holland.

La película Spider-Man: no way home tiene agendado su estreno para el próximo 17 de diciembre. ,