The Flash: Michael Keaton leyó varias veces el guion para entender el multiverso

La película en solitario de Flash del DCEU lleva algún tiempo en marcha. Su historia traerá nuevamente a Ezra Miller como Barry Allen para una historia que llegará a los cines en noviembre de 2022 y en donde veremos los efectos de alterar el orden del espacio-tiempo.

Con ello, los fans están más que emocionado por ver el despliegue de acontecimientos que cobrarán titularidad en el multiverso de DC, el cual podrá concretarse gracias a la inclusión de héroes adicionales: Sasha Calle debutará en la franquicia como Supergirl, Ben Affleck volverá a interpretar a Batman, mientras que Michael Keaton también interpretará al ‘Hombre murciélago’, a quien dará vida por primera vez desde Batman Returns, de 1992.

Si bien esta alteración temporal es la que hace posible el regreso de Keaton, la complejidad de los hechos se ha convertido en una situación un poco confusa para el actor. “ Tuve que leerlo más de tres veces para decir: ‘Espera, ¿cómo funciona esto? Me lo tuvieron que explicar varias veces. Por cierto, no estoy siendo arrogante, espero, con esto. No lo digo en plan: ‘Soy demasiado cool’. Soy un estúpido. Hay muchas cosas que no sé. Y así, no sé, me lo imaginé, pero esto fue diferente”, confesó a The Hollywood Reporter.

Está claro que su regreso en The Flash es quizás la parte más esperada de la cinta. Las fotos del set de rodaje han mostrado algunos atisbos pero nada especialmente revelador, aunque el propio Keaton ha hablado muy bien de la forma en que se presenta a su personaje. Por ello, se rumorea que se desempeñe como una especie de mentor para Barry, pero no está claro si compartirá pantalla con el Batman de Affleck.

¿Qué veremos en The Flash?

Dirigida por Andy Muschietti, The Flash explorará la versión del DCEU de Flashpoint, un hilo argumental de los cómics que ve al héroe velocista retroceder años atrás para detener el asesinato de su madre, algo que luego desata consecuencias drásticas en la línea de tiempo.