El último lunes 23 de agosto, y tras una larga y angustiante espera, Sony finalmente liberó el tráiler oficial de Spider-Man: no way home, en el cual se nos confirmó la introducción del ansiado Spider-Verse mediante, por ahora, la presencia de Alfred Molina como el Dr. Octopus. Con un “Hola, Peter”, los fans quedaron paralizados al ver el regreso del entrañable villano.

Electro es otro de los antagonistas confirmados; además, se espera que Willem Dafoe regrese como el Duende Verde, debido a su icónica risa y a las características bombas naranjas que escuchamos y vimos en el mencionado clip. De hecho, el regreso triunfal de los personajes tiene su origen en el multiverso desatado por un hechizo de Stephen Strange, con el cual esperaba ayudar a Peter Parker a retomar su identidad secreta.

Aquel hilo conductor, sin duda, ha emocionado a los seguidores del ‘Trepamuros’; no obstante, dicha ramificación para el UCM ya ha sido explorada en los comics de Marvel , aunque de una manera algo más oscura de lo que parece a primera instancia. Según explican portales especializados, One more day relata los fatales hechos resultantes de que Peter Parker revelara al mundo quién era él para ayudar a Tony Stark a promover la Ley del Registro de los Superhumanos.

Ello conduce al héroe arácnido a ser objeto de percusión por parte de Kingpin, quien -en su intento por desaparecer a Parker- deja gravemente herida a tía May. Devastado por el acontecimiento, Peter recurre al demonio Mefisto para que este ayude a salvar a May, a costa de su matrimonio con Mary Jane Watson. Sin embargo, el editor de Marvel Comics, Joe Quesada, motivado por el claro disgusto de los fans, decidió elaborar una secuela titulada One moment in time, en la que se detalla qué pasó en realidad.

One more day. Foto: Marvel Comics

Este nuevo número relata una línea temporal en la que esta vez fue M.J. quien resultó herida en el intento de salvar a su tía Anna de las manos de un asesino enviado por Kingpin para eliminar a todos los conocidos de Spider-Man. Nuevamente con un peso en el corazón, Spider lleva a la joven ante Doctor Strange para que este le ayude a curarla, y fue ahí cuando el ‘Trepamuros’ le pregunta al Hechicero supremo si puede hacer un encantamiento que reescribiera la realidad para que nadie recuerde quién se oculta bajo el traje rojo y azul.

Tras consultar con Reed Richards, de los Cuatro Fantásticos, Stephen acepta ayudar a su amigo y conjura sus poderes místicos . De esa manera, todo el mundo olvida la verdadera identidad del Hombre Araña.