Spider-Man 3: regreso de Tobey Maguire en el film es el sueño de J. B. Smoove

Spider-Man 3, la cinta protagonizada por Tom Holland, mostrará las consecuencias del multiverso desatado en la serie Loki. El primer tráiler ya confirmó que viejos villanos del personaje debutarán en el MCU y los fans no podrían estar más emocionados.

Mucho se ha hablado sobre la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, actores que anteriormente dieron vida al Hombre Araña en sus respectivas sagas. En una entrevista para Illuminerdi, J. B. Smoove (Julius Dell en Far from home) habló al respecto.

Foto: composición / Marvel / Sony

Cuando el medio le preguntó sobre cuál de los dos interpretes era su favorito para aparecer junto a Tom Holland en la película, el actor respondió: “Tobey Maguire, por supuesto”.

Tras esta contundente respuesta, J. B. Smoove se mostró muy emocionado con ver nuevamente a Electro en Spider-Man 3. El villano fue confirmado para aparecer en la película, pero aún no tenemos un vistazo completo suyo.

“Claro que sí, Jamie Foxx va a volver, cariño. ¡Vamos, qué pasa, Jamie! Ese es mi amigo, estoy emocionado, estoy muy emocionado por eso”, fueron sus palabras sobre el eminente regreso del personaje.

Con Tom Holland de protagonista, Foxx se une a un reparto lleno de estrellas. Foto: Sony Pictures Releasing

¿Qué dijo Jamie Foxx sobre su regreso como Electro?

“¡Díganle a Spidey que he vuelto! Estoy muy emocionado de ser parte de la nueva película de Spider Man para Marvel. No puedo esperar para que vean lo nuevo que tenemos. ¡Ya no seré azul!”, comentó Jamie Foxx anteriormente en sus redes sociales

Tras esto, el actor reveló que no puede brindar más detalles más al respecto porque tiene un acuerdo de confidencialidad.