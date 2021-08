Spider-Man: no way home tiene un estreno programado para el próximo 17 de diciembre. La llegada del filme a los cines ha sido objeto de diversas especulaciones, en las que se menciona principalmente la introducción del spiderverse al Universo Cinematográfico de Marvel, lo cual ha convertido a la tercera entrega en solitario de Tom Holland como Spidey en una de las películas más esperadas del año.

En las imágenes podemos ver las consecuencias de que se sepa la identidad de Peter Parker, la cual fue revelada por Mysterio. El joven héroe acude donde Doctor Strange para que lo ayude a regresar en el tiempo y la gente pueda olvidar su identidad. Sin imaginarlo, crearía un problema en el tiempo y espacio y daría paso a un multiverso.

Noticia previa

Sony reacciona ante filtración de Spider-Man 3

Con Spider-Man: no way home como tendencia mundial en Twitter, la productora actuó rápido, quizás no tanto como hubiera querido, para evitar que las imágenes se sigan propalando.

Algunos de los tuits con partes de la película han sido eliminados tras reclamos por derechos de autor. Lo mismo ha sucedido con los videos en YouTube.

La respuesta de Tom Holland tras filtración de tráiler de Spider-Man: no way home

Quien también reaccionó a esta filtración fue Tom Holland. El actor usó su Instagram para compartir un mensaje con sus fanáticos: “You ain’t ready!” (No estás listo). Lo que podría dejar abierta la posibilidad de una sorpresa final para la película del Hombre Araña.

Fecha de estreno de Spider-Man: no way home