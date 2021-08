Tráiler de ‘Spider-Man: no way home’: fans acaparan las redes y viralizan lanzamiento

Luego de angustiantes meses y diversas falsas alarmas, Sony finalmente ha lanzado el tráiler oficial de Spider-Man: no way home, la ansiada tercera entrega con Tom Holland en el papel protagónico. No obstante, el héroe de Marvel no ha sido el único que ha generado un gran suspiro de alivio entre los admiradores, pues la presencia del Dr. Octopus y el avistamiento de las icónicas bombas del Duende Verde confirman la introducción del ‘Spiderverse’.

Si bien un primer clip fue filtrado el último domingo 22 de agosto, cuyo arribo causó una avalancha de memes, el solo hecho de haberse emitido este impactante adelanto ha desatado un sinfín de reacciones en redes, muchas nostálgicas y otras muy cómicas. A continuación, las impresiones de la fiel fanaticada:

Fans acaparan las redes y viralizan lanzamiento del tráiler oficial de Spider-Man: no way home. Foto: captura de Twitter

¿Qué mostró el tráiler oficial de Spider-Man: no way home?

Luego de que en Far from home Mysterio revelase la verdadera identidad del Hombre Araña, Peter Parker se muestra muy preocupado por cómo lo tratan ahora, en el nuevo adelanto de No way home. Por ello, busca a Stephen Strange para que lo ayude a borrar la impactante noticia del recuerdo de todas las personas. Sin embargo, no toman en cuentan las desastrosas consecuencias que un error en el hechizo podría ocasionar.

Producto de ese mal uso de las artes místicas, el ‘Spiderverse’ cobra titularidad y un Alfred Molina enfundado en su icónico traje de cuatro brazos mecánicos hace su aparición: “Hola, Peter”, dice el villano ante la atónita mirada del héroe, mientras activa su traje.

Con ello, los admiradores pueden darse por satisfechos que las abundantes teorías que circulaban a las plataformas sociales efectivamente eran reales. Sin embargo, aún no se ha mostrado al ‘Trepamuros’ de Andrew Garfield ni el de Tobey Maguire. Aunque muchos creen que sería cuestión de tiempo para verlos en el corte final.