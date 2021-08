‘Spider-Man: no way home’: memes inundan las redes tras filtración de tráiler oficial

A pocos meses de que Spider-Man: no way home se estrene en cines (17 de diciembre), los espectadores han estado ansiosos por la llegada del primer tráiler oficial. Tras varias falsas alarmas, nuevos informes sugerían que el material visual estaba previsto para estrenarse en la CinemaCon de Las Vegas, evento que se llevará a cabo del 23 al 26 de agosto. Sin embargo, los planes de revelar el tan esperado avance se vieron frustrados cuando el supuesto clip oficial se filtró y se extendió rápidamente por Twitter y TikTok.

El video puso el título de la nueva cinta del Hombre Araña en tendencia, lo cual no solo fue bien recibido por millones de admiradores sorprendidos, sino que también dio pie a una rápida reacción por parte de Sony para tratar de contener el caos ocasionado en las redes sociales.

Ahora, Marvel Studios ha adelantado el horario para el estreno del tráiler oficial, en el que finalmente podrían confirmarse los sonados rumores en torno a la trama del filme y la posible introducción del ‘Spiderverse’. Por lo pronto, los usuarios acudieron a internet para imaginar la reacción de las empresas realizadoras cuando cayeron en cuenta de lo sucedido . Echa un vistazo a algunas de las publicaciones a continuación:

Las risas no faltaron en las redes sociales. Foto: Twitter

¿De qué tratará Spider-Man: no way home?

De acuerdo con lo detallado por Collider, Kevin Feige -alto ejecutivo en Marvel Studios- declaró que WandaVision, Spider-Man: no way home, y Doctor Strange: multiverse of madness cuentan una sola narrativa: una historia que involucra una anomalía del multiverso .

De hecho, en el desarrollo de la primera temporada de Loki se habla sobre múltiples líneas de tiempo, las variantes y el principio de un multiverso. En ese sentido, es posible que se exploren nuevas ramificaciones. Además que en Far from home ya se ha revelado la identidad de Spidey.

Con ello, Feige indicó que esta película nos transportará a una faceta nunca antes vista de Parker. “Creo que será totalmente diferente. (…) Ahora la gente sabe la identidad de Peter Parker. ¿A dónde nos llevará? Ya veremos”.

Claro está que los fanáticos han dejado saber su gran deseo por ver el spiderverse, en el cual entrañables actores de anteriores versiones tendrían un regreso triunfal, aunque momentáneo, en la nueva cinta del UCM.