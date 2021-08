No fue mi culpa llega a Star+: serie mexicana aborda la ‘pandemia de feminicidios’

La serie mexicana No fue mi culpa llegará a Star+ el próximo 17 de septiembre para sumarse a la lucha contra los feminicidios, ‘la otra pandemia’ de la que nadie quiere hablar y horroriza el día a día de las mujeres. Con compromiso, respeto y delicadeza, las directoras del programa se embarcaron en un viaje único para darles voz a las víctimas y llevar una dura realidad a la pantalla chica.

En conversación con La República, Ana Lorena Pérez Ríos, Lu Gaja y Julia Rivero revelaron que la serie se convirtió en un proyecto de vida: un resultado inevitable luego de su aproximación catártica a los casos de impunidad, silencio e indiferencia que arrastra México. Su objetivo: visibilizar la violencia de género que ha sido normalizada y naturalizada.

“Más que físicas, queríamos contar historias humanas con el mayor cuidado posible. Las contamos desde cómo nosotras hemos vivido esa violencia por años y cuánto nos conmovió”, declara Lu Gaja sobre el drama que afrontan las protagonistas de diversas edades, clases sociales y lugares de origen durante los 10 episodios del show.

Star+ estará disponible en Perú desde el próximo 31 de agosto. Foto: Star+

Para Julia Rivero, la ficción sobresale porque está liderada por mujeres capaces de brindar una perspectiva más sensible y personal a los temas. “Hay esta sutileza y pudor de no enseñar la violencia per se, sino mostrarla con matices y complejidades. Eso yo lo atribuyo a la mirada femenina”, explica antes de hablar de la producción en plena pandemia durante cuatro semanas.

“Fue una experiencia muy intensa y enriquecedora. Crecí junto a estas historias, con una gran empatía y ganas de que esto puede cambiar. Hay que hablar de estos temas (...). Creo que es nuestra hora y hay que aprovecharla”, detalló antes de rememorar al poeta Pedro Casaldáliga.

”Es tarde pero es nuestra hora. Es tarde pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde pero es madrugada si insistimos un poco”, recitó. Enfatizó que estamos en un momento idóneo para reflexionar sobre esta problemática y dar al mundo una mejor versión nuestra.

¿De qué trata No fue mi culpa?

No fue mi culpa narra un nuevo caso en cada episodio unitario, al tiempo que presenta una historia central que atraviesa toda la serie: la investigación que lleva adelante Mariana (Paulina Gaitán) sobre la misteriosa desaparición y posterior muerte de su hermana Lili (Giovanna Utrilla), a quién educó como una hija desde que quedaron huérfanas.

La protagonista se cruzará con personas como Pedro (Damián Alcázar), padre de dos hijas desaparecidas, y Beatriz (Vicky Araico), madre de una hija que se ha fugado con un traficante de drogas, con quienes compartirá el dolor provocado por la violenta pérdida de seres queridos y la arrolladora convicción de llegar al fondo de las historias trágicas que los atraviesan.

El resto de elenco cuenta con rostros conocidos como Rebeca Manríquez, Paloma Alvarado, Regina Alcalá, Leidi Gutiérrez, Esmeralda Pimentel, Lisa Owen, Andrea Chaparro, Luz María Zetina, Yatzini Aparicio, Pía Watson, Gabriela Cartol, Edmundo Vargas, Marcos de la O, Alejandro de la Madrid y Rodrigo Murray.