James Bond: director de Casino Royale está decepcionado de las secuelas

No time to die será la última película de Daniel Craig como el agente James Bond. No solo marcará el fin de una era, sino que también rendirá homenaje a la franquicia, por lo que se trata de uno de los estrenos más esperados de la temporada.

Por su parte, los fanáticos han esperado mucho para ver la cinta en la pantalla grande tras una serie de retrasos ocasionados por la pandemia. A pocos días de su lanzamiento, el director de Casino Royale, Martin Campbell, habló sobre la entregas que le precedieron.

Durante un Ask me everything en Reddit, el cineasta de 77 años reveló que las secuelas de Casino Royale no son de su agrado. La única que ve con buenos ojos se trata de Skyfall, el film del 2012 dirigido por Sam Mendes.

“Decepcionado por Quantum of Solace. Realmente me gustó Skyfall, pero creo que Spectre también fue una decepción”, fueron las duras palabras con las que Campbell lamentó la calidad de las películas.

Así como los miles de fans alrededor del mundo, el cineasta también está esperando el estreno de No time to die el próximo 30 de setiembre. Así verá si el cierre de la etapa con Daniel Craig estará -al menos- a la altura de su inicio.

No time to die será la película número 25 de la franquicia y la quinta protagonizada por Daniel Craig. Foto: composición/YouTube/James Bond 007

La nueva entrega mostrará a James Bond disfrutando de unas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión, que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.