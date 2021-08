Documental sobre Máxima Acuña llega al streaming y salas de Estados Unidos

Alejándose de las historias de comedia o de actores de renombre, algunos cineastas peruanos apuestan por exponer tramas únicas, de gran carga emocional y de crítica social. Este es el caso de Claudia Sparrow, directora que se viene ganando un espacio en esta industria.

Con una primera película titulada I remember you, Sparrow inició su camino en el séptimo arte. Para el 2019, decidió apostar por un género nuevo, el documental, y bajo este formato, lanzó su primer material: Máxima.

Este producto audiovisual, que se expuso en la edición de dicho año en el Festival de cine de Lima, llevó al espectador a conocer la lucha de Máxima Acuña contra la minera Yanacocha, que tiene como objetivo explotar oro en las alturas de Cajamarca. Esta acción, más allá de la extracción minera, incluía el desalojo de la familia de un terreno que le pertenece y que la ahora activista busca conservar.

“En el 2016 me encontré con la historia de Máxima gracias a un artículo que escribió Joseph Zárate. Es ahí donde me entero de ella y la lucha que estaba enfrentando. Como peruana eso me sorprendió. Cuando llegué a esa realidad la vida me cambió”, comentó Claudia Sparrow para La República.

Con la presentación de Máxima en el festival, Sparrow comenta, que, si bien no pudo asistir a la proyección del documental, sí estuvo al tanto de la recepción del proyecto por parte del público nacional, el cual, en muchos casos, recién era consciente de la proporción de la denuncia interpuesta por la familia Acuña.

“Al evento no puede asistir, pero sí lo hizo Máxima. La respuesta fue positiva. Tras la proyección recibí mensajes de personas emocionadas, perplejas, molestas y tristes por la historia que conocieron que, como me confesaron en algunos casos, muchos no conocían. Al final ganamos el premio de la audiencia. El primero de varios que el proyecto recibió desde su estreno en diversos festivales. Para nosotros, lo más importante es que la historia conecte con la gente y se dé a conocer“, manifestó.

Máxima llegará al streaming, salas peruanas y a cines de Estados Unidos.

Con el paso del documental por diversos eventos internacionales y un primer estreno en el Festival de cine de Lima, la directora sigue pendiente del lanzamiento en salas peruanas para el público en general.

“Para mi esa es la meta principal. Estamos trabajando en eso, por el momento no tenemos fecha concreta, pero definitivamente está en nuestros planes”, explicó.

Por otro lado, Sparrow adelantó que Máxima estará disponible en diversas salas de cine en Estado Unidos, concretamente en Los Ángeles. Así también, la directora dijo que el documental dará un salto al streaming, ya que estará disponible en dicho país a través de populares plataformas de videos.

“Máxima estará disponible primero en EE. UU., pero la idea es abrirnos fuera del país. Su llegada a los streaming en Latinoamérica será de forma gradual”, indicó.

En cuanto a sus próximos trabajos, la cineasta peruana señaló que iniciará la pre-producción de un próximo proyecto en unos meses. En esta ocasión, se alejará un poco de sus películas pasadas e incursionará en el thriller.

Claudia Sparrow en el festival FACIUNI

La directora, que será parte del festival FACIUNI presentado por DIRECTV, compartió que estará a cargo del panel Cine y públicos modelos de distribución, en el cual estará acompañada por Juan Manuel Domínguez, como moderador, y Alejandro De Grazia de Argentina, como parte de la ponencia.

“Hablaremos sobre la distribución en el marco de la pandemia. Compartiré mi experiencia con Máxima en festivales y audiencia en vivo, y cómo este modelo cambió a virtual de un momento para otro. Así también, hablaré a los jóvenes cineastas sobre los beneficios que existen, desde mi punto de vista, de publicar proyectos en plataformas digitales”, dijo.

El próximo 26 de agosto se llevará a cabo este evento, con el objetivo de promover la integración académica internacional, visibilizar y premiar el trabajo que realiza la nueva generación de cineastas.