Escapando de la pobreza para convertirse en brujo, Vesemir mata a los monstruos por dinero y gloria, pero cuando surge una nueva amenaza, debe enfrentarse a los demonios de su pasado. Bajo esa premisa se desarrollará The witcher: la pesadilla del lobo, película concebida como precuela del show de acción real protagonizado por Henry Cavill.

Escrito por Beau DeMayo, el anime está dirigido por Kwang Il Han, de Studio Mir (La leyenda de Korra), firma que se encarga de la animación. Por su parte, la showrunner y productora ejecutiva de The witcher, Lauren Schmidt Hissrich, también coproduce este proyecto, cuyo arribo a Netflix está programado para el 23 de agosto.

Si bien el título aún no se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma, la crítica ya ha emitido sus primeras impresiones, las cuales han permitido que ostente, por ahora, una aprobación del 100% en Rotten Tomatoes , algo que, sin duda, eleva las expectativas en torno a su esperado estreno. Pero ¿qué dicen los periodistas especializados?

The witcher: pesadilla del lobo ostenta, por ahora, una aprobación del 100% en Rotten Tomatoes. Foto: Rotten Tomatoes

Sam Barsanti – AV Club

“Es divertido ver este mundo, con todos sus monstruos inhumanos y humanos monstruosos, desde un punto de vista diferente, aunque no sea tan refrescante o atractivo como el de Geralt”.

Grace Randolph – Beyond the Trailer

“Gran expansión de la franquicia The witcher en Netflix. Theo James se ha convertido en un excelente actor de doblaje y los fans de Castlevania también pasarán un rato divertido con su último trabajo aquí”.

Kayla Cobb – Decider

“La nueva película de Netflix, inspirada en el anime, no solo ofrece una satisfactoria historia de fondo para el querido mentor de Geralt, Vesemir, sino que en el proceso también amplía este universo”.

Matthew Aguilar – ComicBook.com

“Si te has preguntado de qué va The witcher, esta es una encantadora introducción al mundo de las novelas de Sapkowski o a la serie de acción real. Si ya eres un fan de The witcher, es una película imprescindible”.

Michael Walsh – Nerdist

“Es algo más que una pieza complementaria del show. Tiene algo que decir sobre este mundo y la gente que vive en él: lo que quieren de la vida y de sí mismos”.