Shang-Chi: teaser revela que Los diez anillos son más fuertes que Mjolnir

La fase 4 de Marvel verá su continuación en la pantalla grande con el lanzamiento de Shang-chi and the leyend of the ten rings. Su historia, dirigida por Destin Daniel Cretton, nos presentará a Simu Liu en el papel protagónico del habilidoso artista marcial que le da nombre al largometraje.

Hasta el momento, la película ha sido proyectada para la prensa y un público selecto, cuyas primeras impresiones han elevado las expectativas de los admiradores. No obstante, para el público en general, se ha liberado un nuevo tráiler, en donde se enfatiza el poder de Los diez anillos. De hecho, la sabia Jiang Nan los describe como “más fuertes que cualquier cosa en su universo”.

El clip muestra, además de sus increíbles habilidades, que estos objetos no tienen comparación con otras entidades conocidas, entonces se presentan tomas del mítico martillo Mjolnir de Thor, el traje de Iron Man de Tony Stark, y a Hulk. Además de ello, el material visual reafirma que el estreno del film está programado solo para salas de cine, situación que se ha convertido especialmente controversial debido a los comentarios del CEO de Disney, Bob Chapek, quien calificó esta nueva mecánica como “un experimento”.

Dejando las perspectivas de su arribo a un lado, todo apunta a que Shang-Chi tendrá un gran impacto en el UCM: introducirá nuevos personajes a la franquicia, y los Diez Anillos se tornan en una gran oportunidad de ver flamantes y emocionantes armas místicas.

Shang-Chi póster oficial. Foto: Marvel Studios

¿Cuándo llegará Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos a los cines?

La cinta tiene un estreno programado en cines para el 3 de setiembre de este año, al menos en Estado Unidos.