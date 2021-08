Festival de Cine de Lima: La civil, la historia sobre una madre con sed de venganza

“Sólo quiero encontrar a mi hija”, es la sentida súplica que se convierte en un inquietante eje de giro en La Civil. La impactante historia que, tras una ovación de ochos minutos en Cannes, logró llevarse el Prize of Courage del Un certain regard , y ahora encuentra en el Festival de Cine de Lima su nuevo escaparate de exhibición. Esta vez, no como una película en competencia, sino como un respetado relato albergado en la sección de Aclamadas que se expone en el mencionado evento peruano.

Basada en las experiencias reales de una madre, la directora, Teodora Ana Mihai, se sumerge en las condiciones brutales y violentas que rodean la vida en el norte de México. En este caso, la protagonista es Cielo (Arcelia Ramírez) quien, tras el secuestro de su hija, Laura (Denisse Azpilcueta), y la falta de ayuda de las autoridades, acaba en una búsqueda incesante a través de una sociedad paralizada por la violencia sistémica.

Posteriormente, Cielo es abordada por El Puma (Daniel García), un joven engreído y arrogante que se aprovecha de la desesperación de una desconsolada mujer para avivar el fuego del resentimiento del público: “Si quieres volver a ver a Laura, me darás 150.000 pesos y esa linda camioneta negra que maneja tu esposo”, dice el malintencionado muchacho en el tráiler oficial.

La civil póster oficial. Foto: Festival de Cine de Lima

La civil: el retrato vívido de una historia real

La Civil presenta una imagen convincente de una sociedad en la que no se puede confiar en nadie y en la que todos son cómplices de un interminable estilo de violencia, intimidación y venganza. No obstante, su historia no está alejada de la realidad; de hecho, es un testimonio elaborado en la ficción que captura el vívido sufrimiento real de Miriam Rodríguez.

Según explica la edición mexicana de la revista GQ, la hija de Rodríguez, Karen, fue secuestrada en 2014 en el estado de Tamaulipas. Su rescate fue ofertado en diversas oportunidades pero la familia nunca pudo volver a ver a la joven de 16 años, pese a que sí accedieron a pagar un dinero a sus captores.

En su búsqueda incansable por hallar a su pequeña, Miriam se convirtió, al igual que fue representada en el film de Mihai, en una especie de detective con sed de venganza. Su determinación le permitió hacer que aprisionen a varios de los responsables de la desaparición de su hija y, en tres años, logró encontrar el cuerpo de Karen, además de encerrar a 10 personas que estuvieron detrás de su muerte. Sin embargo, en 2017, tres de los criminales lograron escapar de la cárcel y fueron tras Rodríguez para asesinarla frente a su casa.

“Por respeto a ella y a las muchas otras víctimas, espero que este filme pueda traer algún cambio positivo”, comentó Mihai a Variety, a finales de junio de este año.