Amazon Prime Video: nuevos detalles acerca de la serie de Fallout

Ha pasado más de un año desde que Amazon Prime Video anunció que realizaría una serie basada en el universo de Fallout. Aunque no se ha dado detalles acerca la trama y personajes, el proyecto sigue en desarrollo y estará a cargo de Jonathan Nolan y Lisa Joy, showrunners de Westworld.

Durante el estreno de la película, Reminiscence, dirigida por Joy, la cineasta habló acerca de lo que veremos en la próxima producción del servicio de streaming y anticipó que la serie tendrá elementos divertidos y alocados.

En una entrevista realizada por el portal Collider, Joy dijo que Fallout “ es una aventura desquiciada, loca, divertida, y alucinante como ninguna que hayas visto antes. Es genial ”.

La directora hizo lo mismo en una conversación con la revista BroBible, donde volvió a asegurar que la locura sería una de las bases de la adaptación del videojuego.

“Lo estamos produciendo para estos dos escritores brillantes y el mundo que están haciendo es tan desquiciado y tan jodidamente loco. Es ridículamente impresionante y no puedo esperar . Es totalmente irreverente, loco, gracioso y una locura”, expresó Joy.

Por el momento no se sabe que entrega de los videojuegos será adaptada, pero los fanáticos creen que la serie tendrá elementos de Fallout 3 y Fallout: new Vegas. El show producido por Amazon Prime Video aún no tiene fecha de estreno.

Fallout - Sinopsis oficial

La historia se desarrolla en el año 2161 en el sur de California. El protagonista de Fallout es un habitante de uno de los búnkeres antinucleares construidos por la compañía Vault-Tec. El objetivo es preservar la vida humana hasta que el invierno nuclear haya pasado.