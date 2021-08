Kevin Feige sobre crossover entre Marvel y DC: “Nunca digas nunca”

Marvel ha construido una gran franquicia cinematográfica con el UCM, al igual que DC Comics lo ha hecho con su propio Universo Extendido. No obstante, los fans de ambas firmas han deseado ver desde hace mucho tiempo una historia conjunta entre los superhéroes más emblemáticos de los dos bandos, algo que si bien ha sucedido en las historietas y no se ha concretado en la pantalla grande.

James Gunn, mente detrás de The Suicide Squad y Guardianes de la galaxia, es considerado como el primer director en encabezar la producción para los dos estudios mencionados anteriormente. A finales de julio, el reconocido cineasta confesó que un crossover entre Marvel y DC con Harley Quinn y Groot en los papeles protagónicos fue planteado como un posible proyecto a futuro.

Ahora, ha sido el propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien se ha pronunciado en torno a la probabilidad de llevar a cabo la ansiada colaboración entre ambas franquicias. “Bueno, mira, mi respuesta estándar a las cosas es ‘nunca digas nunca’ . Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. James Gunn no me ha mencionado algo al respecto, James está metido en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que comenzará a filmarse antes de fin de año. Tras haber terminado de forma espectacular The Suicide Squad, está muy involucrado en la preparación de Guardianes 3″, explicó.

Si bien su declaración no fue concluyente, al menos no descartó los planes por completo. Por lo pronto, en los cómics ya se han explorado diversas posibilidades, como en Superman vs. The amazing spider man, cuyo relato salió en 1978 y marcó la primera vez que El hombre de acero y el Hombre araña se unieron en batalla en contra de Lex Luthor y el Dr. Octopus.

Superman vs. The amazing spider man de 1978. Foto: Marvel/DC Comics

En 1982 se publicó The uncanny X-men and The new teen titans, en donde los dos grupos de superhéroes se juntaron para salvar al mundo de las manos de Darkseid. De esa manera, se sentó un precedente escrito que vio nuevas versiones en años siguientes y, a la vez, funge como una base de obra gráfica para lo que podríamos ver en un futuro en los cines, o quizá en el streaming.