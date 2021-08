Crímenes bajo la lupa de los podcast

Apple TV+ estrenó la segunda temporada de su serie de antología de crímenes, ‘Truth Be Told’ (La verdad sea dicha), protagonizada y producida por la ganadora del Óscar Octavia Spencer, junto a la actriz Kate Hudson, quien se une a la historia.

En esta oportunidad la serie desciende al mundo de los podcasts sobre crímenes reales y sigue a Octavia Spencer como la podcaster Poppy Parnell, quien arriesga todo, incluyendo su vida, para perseguir la verdad y la justicia. “El retorno de Poppy en esta segunda temporada es emocionante, son diferentes aspectos los que llegamos a ver en ella”, comenta Octavia Spencer en entrevista especial para La República.

En los nuevos capítulos de ‘Truth Be Told’, Poppy se sumerge en un nuevo caso que involucra profundamente a su amiga de la infancia, la gurú Micah Keith (Hudson), y a medida que se desarrollan los acontecimientos su amistad de toda la vida se pone a prueba.

“Esta es una historia más personal, es examinar una pérdida que ambas han sufrido y cada una de ellas comparte. Además, su amistad se pone a prueba”, comenta Spencer.

La actriz Kate Hudson, quien está debutando con su primer rol protagónico en una serie para el streaming, dice que su personaje se parece mucho a ella. “El mundo de Micah está sostenido alrededor de personas que se sienten motivadas por formar parte de su vida. Es divertido, porque desde mi posición y lo que hago me es bastante familiar, porque me gusta que las personas se sientan bien con lo que hago, tenemos personalidades parecidas. Micah quiere compartir su historia, su personaje va de la metáfora del ave fénix que renace de las cenizas para su comunidad. Además, durante la serie se descubrirá que ella creció con Poppy, se conocen desde muy pequeñas, son amigas muy bellamente cercanas. Y crecen conociendo los secretos más profundos de cada una”, afirma.

Una buena amistad

Kate Hudson confiesa que aceptó unirse a la serie por Octavia Spencer. “Lo que me atrajo fue Octavia, la he admirado por años y me encanta que ella sea una de las productoras. Cuando trabajas con una actriz que está produciendo a la vez, es diferente. Octavia no solo es una líder natural, es protectora, una verdadera líder que se preocupa por nosotros y pregunta qué pasa en nuestras mentes, nos hacía sentir a todos muy cómodos. Fue maravilloso tener ese nivel de profesionalismo y además contar con ella como tu partner en escena. Creo que llegamos a construir una buena amistad, estábamos muy conectadas, en sintonía con la otra”.

Para la oscarizada actriz Octavia Spencer (‘The Help’, 2011), trabajar en esta segunda temporada ha sido un placer, a pesar de las complicaciones por la pandemia. “Me siento muy afortunada con todas las experiencias vividas en el set, especialmente en esta temporada. A pesar de la pandemia, Apple y las productoras se preocuparon porque todos nos sintiéramos seguros y a salvo y cuando te sientes seguro es más fácil trabajar y crear en un ambiente saludable. Creo que nos convertimos en una familia, porque no solo nos preocupábamos por nuestra salud, sino por la salud de los otros. Trabajar en esta temporada y explorar estos personajes en este divertido y profundo mundo ha sido increíble”, dice.

¿Qué pueden esperar los fans de ‘Truth Be Told’ en esta nueva entrega?