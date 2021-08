Pedro Pascal y el cuantioso sueldo que recibirá por The last of us de HBO Max

Los ojos de los actores e inversionistas están ahora en el streaming y muestra de ello son las producciones que se desarrollan con intérpretes de renombre.

Con la industria del cine intentando recuperarse de los efectos de la pandemia de la COVID-19 en su mercado, no es raro ver que actores como Robert Downey Jr. apuesten por series o películas exclusivas para este formato. Como era de esperase, los sueldos son iguales o mayor que una producción convencional de Hollywood.

Como habíamos comentado días atrás, Variety lanzó una lista con los actores y actrices mejor pagados del cine, pero esta vez presentó un nuevo grupo de artista que han visto sus carreras despegar gracias a los servicios online.

Pascal tendrá un nuevo reto en su carrera al intepretar a Joel en la serie de The last of us. Foto: composición/ Naughty Dog

Tras ser parte de series como Narcos y The Mandalorian, de la cual ya se confirmó que tendrá temporada 3, todo indica que la carrera de Pedro Pascal tiene al streaming como su prioridad.

De acuerdo al medio especializado, solo por The last of us, show de HBO que ya inició sus grabaciones, el actor cobrará 600.000 dólares por episodio, quizás uno de sus mejores acuerdos comerciales . En la escala presentada, el intérprete está por encima de actores como Steve Martin, Alec Baldwin o Henry Cavill.

Robert Downey Jr. - The sympathizer (HBO) - 2 millones de dólares por episodio

Chris Pratt - The terminal List (Amazon) - 1,4 millones de dólares por episodio

Jeff Bridges - The old man (FX) - 1 millón de dólares por episodio

Bryan Cranston - Your honor (Showtime) - 750.000 dólares por episodio

Sarah Jessica Parker - And just like that... (HBO Max) - 650.000 a 750.000 dólares por episodio

Cynthia Nixon - And just like that... (HBO Max) - 650.000 a 750.000 dólares por episodio

Kristin Davis- And just like that... (HBO Max) - 650.000 a 750.000 dólares por episodio

Kate Winslet - Mare of Easttown (HBO) - 650.000 dólares por episodio

Gillian Anderson - The first lady (Showtime) - 600.000 dólares por episodio

Viola Davis - The first lady (Showtime) - 600.000 dólares por episodio

Michelle Pfeiffer - The first lady (Showtime) - 600.000 dólares por episodio

Pedro Pascal - The last of us (HBO) - 600.000 dólares por episodio

Steve Martin - Solo asesinatos en el edificio (Hulu) - 600.000 dólares por episodio

Martin Short - Only murders in the building (Hulu) - 600.000 dólares por episodio

Alec Baldwin - Dr. Death (Peacock) - 575.000 dólares por episodio

Angela Bassett - 9-1-1 (Fox) - 450.000 dólares por episodio

Jude Law - The third day (HBO) - 425.000 dólares por episodio

Brian Cox - Succession (HBO) - de 400.000 a 500.000 dólares por episodio

Jason Sudeikis - Ted Lasso (Apple) - 400.000 dólares por la temporada 1

Henry Cavill - The witcher (Netflix) - 400.000 dólares por episodio

Ted Danson - Mr. Mayor (NBC) - 400.000 dólares por episodio

Sara Gilbert - The conners (ABC) - 400.000 dólares por episodio

David Harbour - Stranger things (Netflix) - 350.000 a 400.000 dólares por episodio

Winona Ryder - Stranger things (Netflix) - 350.000 a 400.000 dólares por episodio