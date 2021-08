Batman es la única película de superhéroes que ha visto Michael Keaton

Batman, la película dirigida por Tim Burton, renovó al Hombre Murciélago con Michael Keaton como el hombre bajo la máscara. Además, se ha convertido en una de las cintas de superhéroes más aclamadas por los personajes, inolvidable banda sonora y su impacto en la culturar pop.

Luego de varios reconocimientos, los fans no esperaban que el film consiguiera una nueva distinción: es la única película de superhéroes que Keaton ha visto en su vida. Estas fueron sus sorpresivas declaraciones concedidas al medio The Hollywood Reporter.

“Lo que hizo Tim cambió todo (…) Todo lo que ves ahora comenzó con él. Si realmente piensas en lo que sucedió entre 1989 y ahora, a nivel cultural, empresarial y económico (...) Después del primer Batman, no estoy seguro de haber visto una película [de cómic] completa”, relató.

De esta manera, el actor recalcó que no es el mayor fan de este tipo de largometrajes. Sin embargo, tiene un alta estima por la cinta del Hombre Murciélago que protagonizó y no tiene problemas en participar en Spider-Man: homecoming, Mobius y The Flash.

Batman (1989) - sinopsis oficial

Foto: Warner Bros

La oscura y peligrosa ciudad de Gotham tan solo se halla protegida por su corrupto cuerpo de Policía. A pesar de los esfuerzos del fiscal del comisionado de Policía Jim Gordon, la ciudad es cada vez más insegura.

Esta situación cambia cuando aparece Batman, ‘el señor de la noche’. Al mismo tiempo, la reputada periodista Vicky Vale intentará descubrir el secreto que se oculta tras el Hombre Murciélago.