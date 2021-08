Hacer cine en Latinoamérica es un desafío para miles de jóvenes cineastas huérfanos de un Estado sin afición cultural. Por parte del creador, las dificultades también recaen en su escasez económica, formativa y desconocimiento sobre la distribución de sus obras. Ahora que el mundo se recupera lentamente de la pandemia, el porvenir para los artistas adquiere un semblante más atemorizante.

”Cada país tiene una situación diferente respecto a su producción audiovisual y los recursos que tienen para hacer esto”, expone el productor Axel Kuschevatzky al Diario La República antes de reflexionar sobre la actitud de un artista detrás de cámaras que busca hacerse camino en tiempos difíciles para la industria, en el marco del festival FACIUNI 2021.

“Todo el mundo siente que no tiene todas las herramientas que querría”, declara, recordando que la pandemia les obligó a reinventarse y ser creativos frente a las limitaciones. En cualquier caso, ”no hay peor película que la que no existe. Es preferible fallar a no hacer nada. Escribe, filma, ponle tu energía para que exista”, aconseja a cineastas peruanos y al resto de América Latina.

“Hace unos años, Guillermo del Toro me dijo: ‘El estado natural de las películas no existe... si la mayor cantidad de películas sobre la tierra nunca pasan de la estadía de ser un proyecto, nunca pasan de ser nada, y ¿quién se acuerda de ellas?’. Son como las lapiceras y paraguas que se pierden y nunca vuelven. No podemos llorar sobre los proyectos que no existen. Podemos llorar sobre los proyectos que existen, aunque no sean perfectos”, rememoró.

Fiel a sus creencias, Kuschevatzky recalca que “no existe la película perfecta”. Según explica, ningún crítico puede calificar un film mediante un criterio absoluto, cuando ni el mismo creador se atreve a vanagloriarse sobre su trabajo: Cuando hablas con gente que hizo una gran cinta y les decís ‘es una obra maestra’, ellos te miran y responden ‘Sí, salió bien’”.

Una vez aclarado aquello, aconsejó a los jóvenes cineastas a salir de la zona de confort y planificar más allá del glamoroso rodaje para que sus obras lleguen a todo el mundo, ya sea en pantalla grande o chica. Para él, el alcance y pegada de una historia se trata de un desafío muy interesante pero posible teniendo al largometraje surcoreano Parasite como principal ejemplo.

”Si hoy debes establecer una narrativa que sabes que inequívocamente tiene que llegar a todo el mundo, ¿cómo haces para no perder la identidad local? ¿Cómo haces para que sea accesible y relevante para personas que viven en culturas totalmente diferentes? Parasite es la demostración de que una narración solida y atractiva conecta a los espectadores sin importar cual sea su país de origen”, explicó.

En esa misma línea, el productor celebró los aportes de la era digital: la instantaneidad y el alcance. “Para mí es un regalo invaluable. Se trata de un fenómeno global que nos hace llegar a lugares que con el medio tradicional no es posible muchas veces (...) Uno debe de pensar cuál medio le conviene como primer escaparte al mundo”, finalizó.

¿Qué es FACIUNI Fest?

Foto: Estado Visual

El próximo 26 de agosto se llevará a cabo la nueva edición del festival virtual de cine. Con el objetivo de promover la integración académica internacional, visibilizar y premiar el extraordinario trabajo que realiza la nueva generación de cineastas, profesionales latinoamericanos y referentes del cine, reflexionarán sobre la actividad audiovisual moderna en el marco de la digitalización.

El acceso al evento es completamente gratuito y estará disponible a través de www.faciuni.com.