The Suicide Squad: ¿por qué Margot Robbie rechazó ser la protagonista?

The Suicide Squad trajo de regreso a Margot Robbie como Harley Quinn, luego de su participación en Escuadrón Suicida y Aves de presa. El personaje es uno de los mayores atractivos del DCEU y razón por la que muchos fanáticos fueron a ver la adrenalínica cinta llena de violencia y desmedidas risas.

Como vimos, Amanda Waller volvió a reunir un grupo de supervillanos para llevarlos a una isla sudamericana llamada Corto Maltés. Como si la misión no fuera bastante suicida, también tuvieron que enfrentar a Starro, un alienígena con forma de estrella de mar considerada como una “amenaza mortal”.

Lo que varios fans no esperaban es que Harley Quinn pudo haber tenido más protagonismo, pero la actriz fue muy clara al indicar que era un trabajo coral que incluía nuevos rostros que necesitaban un momento para brillar. Ella, en cambio, ya había tenido la oportunidad de encabezar una película propia.

“Margot realmente no quería, no creo que quisiera serlo, no. Sé que no quería que la película se centrara en ella. Ella es más que un personaje secundario porque realmente es una película de conjunto y definitivamente es una protagonista de parte de la película, solo con ella”, contó el director James Gunn en el podcast Script Apart.

Birds of Prey es una de las peores películas de DC Comics. Foto: Warner

Cabe resaltar que James Gunn y Margot Robbie han mantenido conversaciones sobre el futuro de Harley Quinn. Por su parte, la interprete está metiendo presión para que su personaje y Hiedra Venenosa tengan una relación amorosa tal como en los cómics.

“Llevo mucho tiempo intentando que hagamos una película con Hiedra Venenosa. Me encanta el personaje y la relación que tiene con Harley en los cómics. Disfruté tanto de su amistad como de su lado romántico. Estaría encantada de explorar cualquiera de las dos partes de la relación en pantalla”, contó anteriormente.